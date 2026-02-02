Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" продал бразильского форварда аутсайдеру саудовской лиги - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:32 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/kardoso-2071808270.html
"Ахмат" продал бразильского форварда аутсайдеру саудовской лиги
"Ахмат" продал бразильского форварда аутсайдеру саудовской лиги - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
"Ахмат" продал бразильского форварда аутсайдеру саудовской лиги
Бразильский футболист Фелиппе Кардосо перешел из грозненского "Ахмата" в саудовский клуб "Аль-Наджма", сообщается в Telegram-канале российской команды. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T21:32:00+03:00
2026-02-02T21:32:00+03:00
футбол
спорт
фелиппе кардосо
ахмат
аль-наджма
каза пия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975244500_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3b869249601b3f232ddb057393536a6a.jpg
https://ria.ru/20260202/rugani-2071790932.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975244500_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bd7eef1befe00ea02d1c192e5e685594.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, фелиппе кардосо, ахмат, аль-наджма, каза пия
Футбол, Спорт, Фелиппе Кардосо, Ахмат, Аль-Наджма, Каза Пия
"Ахмат" продал бразильского форварда аутсайдеру саудовской лиги

Бразилец Кардосо перешел из "Ахмата" в саудовский клуб "Аль-Наджма"

© Фото : Пресс-служба ФК "Ахмат"Футболист "Ахмата" Фелиппе Кардосо
Футболист Ахмата Фелиппе Кардосо - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Ахмат"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бразильский футболист Фелиппе Кардосо перешел из грозненского "Ахмата" в саудовский клуб "Аль-Наджма", сообщается в Telegram-канале российской команды.
Условия сделки по переходу 27-летнего нападающего не приводятся.
Кардосо перешел в "Ахмат" летом 2024 года из португальского клуба "Каза Пия" и всего сыграл за грозненский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. В 2025 году бразилец выступал на правах аренды в китайском клубе "Хэнань".
В январе клуб "Каза Пия" обвинили в обходе антироссийских санкций Евросоюза из-за сделки по продаже Кардосо "Ахмату".
Даниэле Ругани - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Ругани перешел из "Ювентуса" в "Фиорентину"
Вчера, 19:18
 
ФутболСпортФелиппе КардосоАхматАль-НаджмаКаза Пия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Спартак Москва
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мальорка
    Севилья
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Бернли
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Каза Пия
    Порту
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Айлендерс
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Питтсбург
    Оттава
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Флорида
    Баффало
    2
    3
  • Хоккей
    1-й период
    Миннесота
    Монреаль
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала