"Ахмат" продал бразильского форварда аутсайдеру саудовской лиги
"Ахмат" продал бразильского форварда аутсайдеру саудовской лиги
Бразильский футболист Фелиппе Кардосо перешел из грозненского "Ахмата" в саудовский клуб "Аль-Наджма", сообщается в Telegram-канале российской команды. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
