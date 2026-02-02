Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили ввести отцовский семейный капитал для многодетных семей - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/kapital-2071701878.html
В ОП предложили ввести отцовский семейный капитал для многодетных семей
В ОП предложили ввести отцовский семейный капитал для многодетных семей - РИА Новости, 02.02.2026
В ОП предложили ввести отцовский семейный капитал для многодетных семей
Ввести "отцовский семейный капитал" для многодетных семей предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:31:00+03:00
2026-02-02T13:31:00+03:00
общество
россия
сергей рыбальченко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985782929_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e28b8bc307f2b932eea74862e655ad7.jpg
https://ria.ru/20260201/razmer-2071485472.html
https://ria.ru/20260124/gosduma-2070006730.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985782929_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_ed7c7c0868a6e28bdae26a82c39cdb3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей рыбальченко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, Россия, Сергей Рыбальченко, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В ОП предложили ввести отцовский семейный капитал для многодетных семей

Рыбальченко предложил ввести отцовский семейный капитал для многодетных семей

© iStock.com / skynesherСемья за обедом
Семья за обедом - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© iStock.com / skynesher
Семья за обедом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ввести "отцовский семейный капитал" для многодетных семей предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Рыбальченко в беседе с РИА Новости отметил, что сейчас ищут "золотую" меру, которая могла бы одновременно повысить рождаемость, поддержать рождение третьего ребенка и многодетность, и в то же время оказать поддержку не только нуждающимся семьям, но и крепким и благополучным.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка
1 февраля, 00:08
"Такой золотой мерой может стать отцовский семейный капитал для поддержки семей, где родились трое и более детей в одном браке. Поддержать нужно не только рождаемость, но крепкие благополучные семьи, отцов семейств, потому что, по социологическим исследованиям, часто инициатива рождения третьего ребенка исходит от отца", - сказал Рыбальченко.
Эксперт подчеркнул, что программа поддержки должна быть адресована полным семьям, где в одном браке родились трое и более детей. По его словам, сумма такого капитала должна составлять 2 миллиона рублей. Рыбальченко добавил, что она рассчитана исходя из норматива жилой площади (18 квадратных метров на человека) и средней рыночной стоимости квадратного метра.
"Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в первом полугодии 2026 года, утвержденная Минстроем, 116 тысяч рублей. В дальнейшем можно привязать эту меру поддержки к стоимости квадратного метра. Тогда станет понятно, что рождение третьего ребенка государство поддерживает по нормативам жилой площади", - добавил Рыбальченко.
Он добавил, что, в случае если эта мера будет реализована, то ее можно было бы распространить не только на семьи, где в одном браке родилось трое и более детей, но и на многодетные семьи участников СВО, которые потеряли отца.
Рыбальченко отметил, что при введении отцовского капитала стоит учитывать и время проживания родителей в России.
Документы для новорожденного - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Госдуме рассказали, как увеличить размер маткапитала в 2026 году
24 января, 02:52
 
ОбществоРоссияСергей РыбальченкоМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала