https://ria.ru/20260202/kapital-2071701878.html
В ОП предложили ввести отцовский семейный капитал для многодетных семей
В ОП предложили ввести отцовский семейный капитал для многодетных семей - РИА Новости, 02.02.2026
В ОП предложили ввести отцовский семейный капитал для многодетных семей
Ввести "отцовский семейный капитал" для многодетных семей предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:31:00+03:00
2026-02-02T13:31:00+03:00
2026-02-02T13:31:00+03:00
общество
россия
сергей рыбальченко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985782929_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e28b8bc307f2b932eea74862e655ad7.jpg
https://ria.ru/20260201/razmer-2071485472.html
https://ria.ru/20260124/gosduma-2070006730.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985782929_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_ed7c7c0868a6e28bdae26a82c39cdb3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей рыбальченко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, Россия, Сергей Рыбальченко, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В ОП предложили ввести отцовский семейный капитал для многодетных семей
Рыбальченко предложил ввести отцовский семейный капитал для многодетных семей
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ввести "отцовский семейный капитал" для многодетных семей предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Рыбальченко
в беседе с РИА Новости отметил, что сейчас ищут "золотую" меру, которая могла бы одновременно повысить рождаемость, поддержать рождение третьего ребенка и многодетность, и в то же время оказать поддержку не только нуждающимся семьям, но и крепким и благополучным.
"Такой золотой мерой может стать отцовский семейный капитал для поддержки семей, где родились трое и более детей в одном браке. Поддержать нужно не только рождаемость, но крепкие благополучные семьи, отцов семейств, потому что, по социологическим исследованиям, часто инициатива рождения третьего ребенка исходит от отца", - сказал Рыбальченко.
Эксперт подчеркнул, что программа поддержки должна быть адресована полным семьям, где в одном браке родились трое и более детей. По его словам, сумма такого капитала должна составлять 2 миллиона рублей. Рыбальченко добавил, что она рассчитана исходя из норматива жилой площади (18 квадратных метров на человека) и средней рыночной стоимости квадратного метра.
"Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в первом полугодии 2026 года, утвержденная Минстроем
, 116 тысяч рублей. В дальнейшем можно привязать эту меру поддержки к стоимости квадратного метра. Тогда станет понятно, что рождение третьего ребенка государство поддерживает по нормативам жилой площади", - добавил Рыбальченко.
Он добавил, что, в случае если эта мера будет реализована, то ее можно было бы распространить не только на семьи, где в одном браке родилось трое и более детей, но и на многодетные семьи участников СВО, которые потеряли отца.
Рыбальченко отметил, что при введении отцовского капитала стоит учитывать и время проживания родителей в России
.