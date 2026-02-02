В ОП предложили ввести отцовский семейный капитал для многодетных семей

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ввести "отцовский семейный капитал" для многодетных семей предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Рыбальченко в беседе с РИА Новости отметил, что сейчас ищут "золотую" меру, которая могла бы одновременно повысить рождаемость, поддержать рождение третьего ребенка и многодетность, и в то же время оказать поддержку не только нуждающимся семьям, но и крепким и благополучным.

"Такой золотой мерой может стать отцовский семейный капитал для поддержки семей, где родились трое и более детей в одном браке. Поддержать нужно не только рождаемость, но крепкие благополучные семьи, отцов семейств, потому что, по социологическим исследованиям, часто инициатива рождения третьего ребенка исходит от отца", - сказал Рыбальченко.

Эксперт подчеркнул, что программа поддержки должна быть адресована полным семьям, где в одном браке родились трое и более детей. По его словам, сумма такого капитала должна составлять 2 миллиона рублей. Рыбальченко добавил, что она рассчитана исходя из норматива жилой площади (18 квадратных метров на человека) и средней рыночной стоимости квадратного метра.

"Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в первом полугодии 2026 года, утвержденная Минстроем , 116 тысяч рублей. В дальнейшем можно привязать эту меру поддержки к стоимости квадратного метра. Тогда станет понятно, что рождение третьего ребенка государство поддерживает по нормативам жилой площади", - добавил Рыбальченко.

Он добавил, что, в случае если эта мера будет реализована, то ее можно было бы распространить не только на семьи, где в одном браке родилось трое и более детей, но и на многодетные семьи участников СВО, которые потеряли отца.