Спасатели нашли пропавшую тургруппу с детьми в Мильковском округе Камчатки
Спасатели нашли пропавшую тургруппу с детьми в Мильковском округе Камчатки
Спасатели обнаружили и начали эвакуировать группу из восьми человек, включая троих детей, которые ранее пропали в Мильковском округе Камчатки, сообщил министр... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T04:18:00+03:00
2026-02-02T04:18:00+03:00
2026-02-02T10:47:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев – РИА Новости. Спасатели обнаружили и начали эвакуировать группу из восьми человек, включая троих детей, которые ранее пропали в Мильковском округе Камчатки, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
"Спасатели "ЦОД" и полиция выдвинулись к дачному домику для их эвакуации. Скоро все закончится", — написал Лебедев
на своей странице в соцсети "Вконтакте"
.
По его данным, группа была найдена на базе отдыха. Спасатели КГКУ "ЦОД" и полицейские, преодолев на снегоходах 10 километров, встретили двух взрослых из состава пропавших, которые на одном снегоходе пытались проложить дорогу в сторону посёлка Пущино
. Остальные трое взрослых и трое детей находятся в домике, до которого оставалось около 4 километров пути.
Сообщение о пропаже группы, выехавшей на Пущинские источники и не вернувшейся в назначенное время, поступило в службу 112 в ночь на 2 февраля. Утром к поискам приступили профессиональные спасатели и полиция. Ранее министр Лебедев подчеркнул важность учёта прогноза погоды и наличия средств связи при путешествиях, особенно с детьми.