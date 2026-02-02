Рейтинг@Mail.ru
Спасатели нашли пропавшую тургруппу с детьми в Мильковском округе Камчатки
04:18 02.02.2026 (обновлено: 10:47 02.02.2026)
Спасатели нашли пропавшую тургруппу с детьми в Мильковском округе Камчатки
Спасатели нашли пропавшую тургруппу с детьми в Мильковском округе Камчатки - РИА Новости, 02.02.2026
Спасатели нашли пропавшую тургруппу с детьми в Мильковском округе Камчатки
Спасатели обнаружили и начали эвакуировать группу из восьми человек, включая троих детей, которые ранее пропали в Мильковском округе Камчатки, сообщил министр... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T04:18:00+03:00
2026-02-02T10:47:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
пущино
сергей лебедев
камчатка
камчатский край
пущино
происшествия, камчатка, камчатский край, пущино, сергей лебедев
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Пущино, Сергей Лебедев
Спасатели нашли пропавшую тургруппу с детьми в Мильковском округе Камчатки

На Камчатке спасатели нашли и эвакуируют пропавшую тургруппу с детьми

© Фото : ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском краеПоиски туристов на Пущинских горячих источниках
Поиски туристов на Пущинских горячих источниках - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае
Поиски туристов на Пущинских горячих источниках
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев – РИА Новости. Спасатели обнаружили и начали эвакуировать группу из восьми человек, включая троих детей, которые ранее пропали в Мильковском округе Камчатки, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
"Спасатели "ЦОД" и полиция выдвинулись к дачному домику для их эвакуации. Скоро все закончится", — написал Лебедев на своей странице в соцсети "Вконтакте".
По его данным, группа была найдена на базе отдыха. Спасатели КГКУ "ЦОД" и полицейские, преодолев на снегоходах 10 километров, встретили двух взрослых из состава пропавших, которые на одном снегоходе пытались проложить дорогу в сторону посёлка Пущино. Остальные трое взрослых и трое детей находятся в домике, до которого оставалось около 4 километров пути.
Сообщение о пропаже группы, выехавшей на Пущинские источники и не вернувшейся в назначенное время, поступило в службу 112 в ночь на 2 февраля. Утром к поискам приступили профессиональные спасатели и полиция. Ранее министр Лебедев подчеркнул важность учёта прогноза погоды и наличия средств связи при путешествиях, особенно с детьми.
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайПущиноСергей Лебедев
 
 
