Спасатели нашли пропавшую тургруппу с детьми в Мильковском округе Камчатки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев – РИА Новости. Спасатели обнаружили и начали эвакуировать группу из восьми человек, включая троих детей, которые ранее пропали в Мильковском округе Камчатки, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Сообщение о пропаже группы, выехавшей на Пущинские источники и не вернувшейся в назначенное время, поступило в службу 112 в ночь на 2 февраля. Утром к поискам приступили профессиональные спасатели и полиция. Ранее министр Лебедев подчеркнул важность учёта прогноза погоды и наличия средств связи при путешествиях, особенно с детьми.