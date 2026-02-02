Рейтинг@Mail.ru
15:08 02.02.2026
России незачем разговаривать с Европой об Украине, заявила Каллас
России незачем разговаривать с Европой об Украине, заявила Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что России в урегулировании по Украине "незачем разговаривать с европейцами, они уже разговаривают с американцами". РИА Новости, 02.02.2026
в мире
украина
россия
осло
кайя каллас
евросоюз
в мире, украина, россия, осло, кайя каллас, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Осло, Кайя Каллас, Евросоюз
России незачем разговаривать с Европой об Украине, заявила Каллас

Каллас: Россия понимает, что ей незачем разговаривать с европейцами

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что России в урегулировании по Украине "незачем разговаривать с европейцами, они уже разговаривают с американцами".
"Русские понимают, что зачем им разговаривать с европейцами, если, знаете ли, они уже разговаривают с американцами по своим максимальным требованиям (к Украине - ред.)", - сказала она на конференции по безопасности в Осло.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Дерзкое заявление Каллас о России вызвало возмущение на Западе
1 февраля, 18:43
 
В миреУкраинаРоссияОслоКайя КалласЕвросоюз
 
 
