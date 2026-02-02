Рейтинг@Mail.ru
Киев готов идти на сложные уступки, заявила Каллас - РИА Новости, 02.02.2026
12:31 02.02.2026
Киев готов идти на сложные уступки, заявила Каллас
Киев готов идти на сложные уступки, заявила Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что Украина на переговорах готова идти "на сложные уступки, которые от них требуют". РИА Новости, 02.02.2026
Киев готов идти на сложные уступки, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что Украина на переговорах готова идти "на сложные уступки, которые от них требуют".
"Сейчас мы видим, что украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень трудные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы эта война прекратилась", - сказала она на конференции по безопасности в Осло.
