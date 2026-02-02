https://ria.ru/20260202/kallas-2071683709.html
Киев готов идти на сложные уступки, заявила Каллас
Киев готов идти на сложные уступки, заявила Каллас - РИА Новости, 02.02.2026
Киев готов идти на сложные уступки, заявила Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что Украина на переговорах готова идти "на сложные уступки, которые от них требуют". РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:31:00+03:00
2026-02-02T12:31:00+03:00
2026-02-02T12:31:00+03:00
в мире
украина
осло
кайя каллас
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068046228_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_a56579973dda14a27b9d27a6bf3efbb0.jpg
https://ria.ru/20260202/glava-2071667387.html
украина
осло
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068046228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab9ea61e27d0d1db77287a516b7c2251.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, осло, кайя каллас, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Осло, Кайя Каллас, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Киев готов идти на сложные уступки, заявила Каллас
Каллас признала, что Киев готов идти на сложные уступки, которые от них требуют