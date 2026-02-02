Рейтинг@Mail.ru
В Каире из-за обвала грунта перед АЗС образовалась воронка
15:55 02.02.2026
В Каире из-за обвала грунта перед АЗС образовалась воронка
В Каире из-за обвала грунта перед АЗС образовалась воронка - РИА Новости, 02.02.2026
В Каире из-за обвала грунта перед АЗС образовалась воронка
Воронка глубиной 15 метров образовалась из-за обвала грунта перед АЗС в Каире, в результате обрушились два магазина, пострадали два человека, сообщила... РИА Новости, 02.02.2026
в мире
каир (город)
каир (город)
в мире, каир (город)
В мире, Каир (город)
В Каире из-за обвала грунта перед АЗС образовалась воронка

В Каире из-за обвала грунта обрушились два магазина

Воронка на месте обвала грунта в Каире, Египет
Воронка на месте обвала грунта в Каире, Египет - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Воронка на месте обвала грунта в Каире, Египет
КАИР, 2 фев – РИА Новости. Воронка глубиной 15 метров образовалась из-за обвала грунта перед АЗС в Каире, в результате обрушились два магазина, пострадали два человека, сообщила египетская газета Youm7.
"Грунт просел перед заправочной станцией Mobil в районе Эт-Тагаммоа… Было установлено, что образовалась воронка глубиной 15 метров, что привело к полному обрушению цветочного и кондитерского магазинов на территории станции. Также в результате инцидента пострадали два человека, они были госпитализированы", - говорится в сообщении газеты.
По информации издания, в ходе осмотра было установлено, что причиной обрушения стали земляные работы на строящемся объекте по соседству с АЗС.
Госпиталь в Индонезии - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Индонезии обрушилось здание школы-интерната
30 сентября 2025, 08:30
 
В миреКаир (город)
 
 
