https://ria.ru/20260202/kair-2071744283.html
В Каире из-за обвала грунта перед АЗС образовалась воронка
В Каире из-за обвала грунта перед АЗС образовалась воронка - РИА Новости, 02.02.2026
В Каире из-за обвала грунта перед АЗС образовалась воронка
Воронка глубиной 15 метров образовалась из-за обвала грунта перед АЗС в Каире, в результате обрушились два магазина, пострадали два человека, сообщила... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:55:00+03:00
2026-02-02T15:55:00+03:00
2026-02-02T15:55:00+03:00
в мире
каир (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071743842_0:394:971:940_1920x0_80_0_0_fe7af36b8363a98b5f057eed91e59a92.jpg
https://ria.ru/20250930/obrushenie-2045290351.html
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071743842_0:227:971:955_1920x0_80_0_0_82eb348ff44fb8c95d4b62ee22d73796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, каир (город)
В Каире из-за обвала грунта перед АЗС образовалась воронка
В Каире из-за обвала грунта обрушились два магазина
КАИР, 2 фев – РИА Новости.
Воронка глубиной 15 метров образовалась из-за обвала грунта перед АЗС в Каире, в результате обрушились два магазина, пострадали два человека, сообщила египетская газета Youm7
.
"Грунт просел перед заправочной станцией Mobil в районе Эт-Тагаммоа… Было установлено, что образовалась воронка глубиной 15 метров, что привело к полному обрушению цветочного и кондитерского магазинов на территории станции. Также в результате инцидента пострадали два человека, они были госпитализированы", - говорится в сообщении газеты.
По информации издания, в ходе осмотра было установлено, что причиной обрушения стали земляные работы на строящемся объекте по соседству с АЗС.