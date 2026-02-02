В Каире из-за обвала грунта перед АЗС образовалась воронка

"Грунт просел перед заправочной станцией Mobil в районе Эт-Тагаммоа… Было установлено, что образовалась воронка глубиной 15 метров, что привело к полному обрушению цветочного и кондитерского магазинов на территории станции. Также в результате инцидента пострадали два человека, они были госпитализированы", - говорится в сообщении газеты.