Кадыров рассказал о работе "Ахмата" на Харьковском направлении

ГРОЗНЫЙ, 2 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об эффективной работе бойцов спецназа "Ахмат" совместно с 11-й танковой бригадой Минобороны РФ за день на харьковском направлении.
"Результаты еще одного дня активной работы бойцов батальона "Вахи" из легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ совместно с 11-й танковой бригадой МО РФ. Это харьковское направление, и здесь наши воины создают для ВСУ большие проблемы. На кадрах уничтожение опорного пункта укронато в районе н.п. Гранов. Также благодаря использованию беспилотных ударных систем поражена живая сила и точки РЭБ в н.п. Казачья Лопань. Другие удары пришлись по выявленной радиолокационной станции врага в н.п. Цуповка харьковского направления", - написал глава республики в своем Telegram-канале, опубликовав кадры из зоны СВО.
Он добавил, что координаты ВСУ фиксировала и предоставляла уже группа "Амура".
"Отлично выполненная работа! Молодцы!" - отметил Кадыров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18