Кадыров рассказал о работе "Ахмата" на Харьковском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 02.02.2026 (обновлено: 18:13 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/kadyrov-2071775788.html
Кадыров рассказал о работе "Ахмата" на Харьковском направлении
Кадыров рассказал о работе "Ахмата" на Харьковском направлении - РИА Новости, 02.02.2026
Кадыров рассказал о работе "Ахмата" на Харьковском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об эффективной работе бойцов спецназа "Ахмат" совместно с 11-й танковой бригадой Минобороны РФ за день на харьковском направлении
2026-02-02T17:54:00+03:00
2026-02-02T18:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:670:2049:1822_1920x0_80_0_0_53a8d6cd99cd6cff7f22abf0c653e1a2.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:478:2049:2014_1920x0_80_0_0_9cd1ea7a90ba9b32a2c9faf176a47bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал о работе "Ахмата" на Харьковском направлении

Кадыров рассказал об эффективности бойцов "Ахмата" на Харьковском направлении

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 2 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об эффективной работе бойцов спецназа "Ахмат" совместно с 11-й танковой бригадой Минобороны РФ за день на харьковском направлении.
"Результаты еще одного дня активной работы бойцов батальона "Вахи" из легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ совместно с 11-й танковой бригадой МО РФ. Это харьковское направление, и здесь наши воины создают для ВСУ большие проблемы. На кадрах уничтожение опорного пункта укронато в районе н.п. Гранов. Также благодаря использованию беспилотных ударных систем поражена живая сила и точки РЭБ в н.п. Казачья Лопань. Другие удары пришлись по выявленной радиолокационной станции врага в н.п. Цуповка харьковского направления", - написал глава республики в своем Telegram-канале, опубликовав кадры из зоны СВО.
Он добавил, что координаты ВСУ фиксировала и предоставляла уже группа "Амура".
"Отлично выполненная работа! Молодцы!" - отметил Кадыров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
