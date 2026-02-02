В Израиле отреагировали на слова Навроцкого о Холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий, обвинивший СССР в причастности к Холокосту и лишении евреев свободы, оскорбил память жертв Холокоста и советских солдат-освободителей, а также расписался в отсутствии у себя исторической честности, заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.

Ранее Навроцкий признал факт освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме советскими солдатами, но при этом заявил, что за стенами концлагеря узников не ждала свобода. Он повторил давно муссируемый польскими властями посыл об ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны, которое в итоге привело к трагедии Холокоста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя заявления Навроцкого об СССР , отметил, что у членов польского руководства своя трактовка истории, и для России это не секрет.

"Мы с решительным возмущением отвергаем попытки переложить ответственность за Холокост с нацистских палачей на тех, кто ценой миллионов жизней остановил фашизм. Высказывания Навроцкого - это не просто искажение истории. Это опасный акт исторического и политического ревизионизма, который оскорбляет память жертв Холокоста и солдат-освободителей", - заявил Трапиров.

Общественник напомнил об историческом факте, что ворота Освенцима были открыты не заявлениями политиков и не переписанными учебниками, а солдатами Красной армии, шедшими в бой против нацизма и заплатившими за победу собственной кровью.

"Признание этого не является вопросом идеологии. Это вопрос исторической честности. Тот, кто сегодня пытается приравнять освободителей к палачам, объективно участвует в обелении фашизма - независимо от того, какими словами он это прикрывает", - заявил лидер антифашистов.

В последние годы в Польше преобладает искаженная подача роли СССР во Второй мировой войне. Так, сейм Польши в 2020 году принял резолюцию о том, что СССР наравне с нацистской Германией несет ответственность за начало войны, отмечая, что подпись СССР под пактом Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года открыла путь к агрессии против Польши и других стран Центральной и Восточной Европы