Рейтинг@Mail.ru
В Израиле отреагировали на слова Навроцкого о Холокосте - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/izrail-2071611023.html
В Израиле отреагировали на слова Навроцкого о Холокосте
В Израиле отреагировали на слова Навроцкого о Холокосте - РИА Новости, 02.02.2026
В Израиле отреагировали на слова Навроцкого о Холокосте
Президент Польши Кароль Навроцкий, обвинивший СССР в причастности к Холокосту и лишении евреев свободы, оскорбил память жертв Холокоста и советских... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T04:04:00+03:00
2026-02-02T04:04:00+03:00
в мире
ссср
польша
россия
кароль навроцкий
дмитрий песков
мария захарова
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071226138_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_8ec434c138a28e165ee111ca323f387e.jpg
https://ria.ru/20260201/pravda-2071542699.html
https://ria.ru/20260128/zaharova-2070779580.html
ссср
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071226138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a24de022b9f2d6b215a3270aea6966f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ссср, польша, россия, кароль навроцкий, дмитрий песков, мария захарова, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, СССР, Польша, Россия, Кароль Навроцкий, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Вторая мировая война (1939-1945)
В Израиле отреагировали на слова Навроцкого о Холокосте

РИА Новости: в Израиле Навроцкого обвинили в оскорблении памяти жертв Холокоста

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий, обвинивший СССР в причастности к Холокосту и лишении евреев свободы, оскорбил память жертв Холокоста и советских солдат-освободителей, а также расписался в отсутствии у себя исторической честности, заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.
Ранее Навроцкий признал факт освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме советскими солдатами, но при этом заявил, что за стенами концлагеря узников не ждала свобода. Он повторил давно муссируемый польскими властями посыл об ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны, которое в итоге привело к трагедии Холокоста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Навроцкого об СССР, отметил, что у членов польского руководства своя трактовка истории, и для России это не секрет.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Кремле назвали причины искажения в Европе исторической правды о СССР
Вчера, 13:34
"Мы с решительным возмущением отвергаем попытки переложить ответственность за Холокост с нацистских палачей на тех, кто ценой миллионов жизней остановил фашизм. Высказывания Навроцкого - это не просто искажение истории. Это опасный акт исторического и политического ревизионизма, который оскорбляет память жертв Холокоста и солдат-освободителей", - заявил Трапиров.
Общественник напомнил об историческом факте, что ворота Освенцима были открыты не заявлениями политиков и не переписанными учебниками, а солдатами Красной армии, шедшими в бой против нацизма и заплатившими за победу собственной кровью.
"Признание этого не является вопросом идеологии. Это вопрос исторической честности. Тот, кто сегодня пытается приравнять освободителей к палачам, объективно участвует в обелении фашизма - независимо от того, какими словами он это прикрывает", - заявил лидер антифашистов.
В последние годы в Польше преобладает искаженная подача роли СССР во Второй мировой войне. Так, сейм Польши в 2020 году принял резолюцию о том, что СССР наравне с нацистской Германией несет ответственность за начало войны, отмечая, что подпись СССР под пактом Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года открыла путь к агрессии против Польши и других стран Центральной и Восточной Европы.
Российская официальная позиция последовательно отрицает тезисы польской стороны о том, что СССР "развязал" Вторую мировую войну или несет за это равную с нацистской Германией ответственность. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения Польши в адрес СССР "спекуляцией" и попыткой играть на тяжелых исторических событиях, подчеркивая, что такие заявления не отражают исторической правды.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Захарова напомнила президенту Польши, кто причастен к трагедии Холокоста
28 января, 14:57
 
В миреСССРПольшаРоссияКароль НавроцкийДмитрий ПесковМария ЗахароваВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала