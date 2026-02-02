Рейтинг@Mail.ru
11:17 02.02.2026 (обновлено: 11:27 02.02.2026)
В Подмосковье мужчину и женщину будут судить за жестокое избиение детей
В Подмосковье мужчину и женщину будут судить за жестокое избиение детей

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Видновский городской суд Подмосковья рассмотрит уголовное дело в отношении обвиняемого в жестоком избиении детей сожительницы, совершенном вместе с ней, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По версии следствия, инвалид-колясочник бейсбольной битой нанес множественные удары малолетнему ребенку сожительницы, после чего опубликовал видео с истязаниями в интернете. Биту под давлением и угрозой принес обвиняемому другой ребенок. Фигуранту также вменяется систематическое нанесение побоев детям совместно с сожительницей.
Обвиняемые, как установило следствие, наносили детям удары по телу, "помещали с головой в наполненную водой ванную, удерживая там ребенка, помещали одного из детей в чемодан, закрывая его и поливая в оставшиеся отверстия кипяток, причиняя ребенку невыносимую боль и страдания, заставляли держать оголенные ноги в тазу со снегом более 4 часов", рассказали в пресс-службе.
В прокуратуре Подмосковья сообщили, что обвиняемый заставлял 12-летнюю дочь сожительницы наносить удары брату и снимать это на телефон. А сама мать систематически наносила детям побои кухонной утварью, душила веревкой и связывала скотчем.
"Несовершеннолетние не посещали учебные учреждения, и им не оказывалась необходимая медицинская помощь", - добавили в ведомстве, отметив, что в настоящее время дети проживают в надлежащих условиях, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В прокуратуре сообщили, что их дальнейшее жизнеустройство находилось на особом контроле ведомства. Суд удовлетворил иск прокурора о лишении обвиняемой женщины родительских прав в отношении ее троих детей.
Оба фигуранта находятся в СИЗО. Вину в инкриминируемом преступлении они признали частично.
