В Подмосковье мужчину и женщину будут судить за жестокое избиение детей

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Видновский городской суд Подмосковья рассмотрит уголовное дело в отношении обвиняемого в жестоком избиении детей сожительницы, совершенном вместе с ней, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По версии следствия, инвалид-колясочник бейсбольной битой нанес множественные удары малолетнему ребенку сожительницы, после чего опубликовал видео с истязаниями в интернете. Биту под давлением и угрозой принес обвиняемому другой ребенок. Фигуранту также вменяется систематическое нанесение побоев детям совместно с сожительницей.

Обвиняемые, как установило следствие, наносили детям удары по телу, "помещали с головой в наполненную водой ванную, удерживая там ребенка, помещали одного из детей в чемодан, закрывая его и поливая в оставшиеся отверстия кипяток, причиняя ребенку невыносимую боль и страдания, заставляли держать оголенные ноги в тазу со снегом более 4 часов", рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре Подмосковья сообщили, что обвиняемый заставлял 12-летнюю дочь сожительницы наносить удары брату и снимать это на телефон. А сама мать систематически наносила детям побои кухонной утварью, душила веревкой и связывала скотчем.

"Несовершеннолетние не посещали учебные учреждения, и им не оказывалась необходимая медицинская помощь", - добавили в ведомстве, отметив, что в настоящее время дети проживают в надлежащих условиях, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В прокуратуре сообщили, что их дальнейшее жизнеустройство находилось на особом контроле ведомства. Суд удовлетворил иск прокурора о лишении обвиняемой женщины родительских прав в отношении ее троих детей.