В Италии могут ужесточить наказание для участников уличных беспорядков
В Италии могут ужесточить наказание для участников уличных беспорядков
В Италии могут ужесточить наказание для участников уличных беспорядков
Правительство Италии рассматривает комплекс мер по ужесточению уголовной и административной ответственности после уличных столкновений в Турине, включая...
италия
турин
Новости
ru-RU
В Италии могут ужесточить наказание для участников уличных беспорядков
После беспорядков в Турине Италия рассматривает меры по ужесточению наказания
РИМ, 2 фев - РИА Новости.
Правительство Италии рассматривает комплекс мер по ужесточению уголовной и административной ответственности после уличных столкновений в Турине, включая введение предварительного задержания для опасных лиц, которые направляются на протестные акции, пишет в понедельник Corriere della Sera.
В субботу вечером шествие против закрытия социального центра в Турине
переросло в крупные уличные беспорядки. Радикалы забрасывали правоохранителей камнями, бутылками и дымовыми гранатами, подожгли две машины силовиков, а одного из полицейских толпой избили с применением молотка. В столкновениях пострадала в общей сложности сотня правоохранителей.
Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози в интервью Messaggero назвал действия радикалов "городским терроризмом", поддержав ужесточение мер. "Анализ последних событий позволяет с уверенностью сказать, что мы наблюдаем рост уровня конфликтности, которые в некотором смысле и с некоторыми вариациями напоминают динамику боевых группировок и террористов, характерную для определенных этапов нашего прошлого", - заявил министр.
Как пишет Corriere, обсуждаемые меры включают три основные инициативы: запрет продажи ножей несовершеннолетним, расширение юридической защиты на определенные категории граждан, включая правоохранителей, и возможность предварительного задержания по подозрению до начала акции протеста на срок не менее 12 часов для тех, у кого имеются "специфические предыдущие правонарушения".
Также обсуждается пункт о обысках сразу на месте проведения массовых мероприятий и усилении временного запрета на посещение определенных территорий для ранее судимых участников митингов. Обсуждению этих инициатив будет посвящено совещание в понедельник утром, которое премьер-министр Джорджа Мелони
проведет с двумя своими заместителями и профильными министрами.