В Италии могут ужесточить наказание для участников уличных беспорядков

Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози в интервью Messaggero назвал действия радикалов "городским терроризмом", поддержав ужесточение мер. "Анализ последних событий позволяет с уверенностью сказать, что мы наблюдаем рост уровня конфликтности, которые в некотором смысле и с некоторыми вариациями напоминают динамику боевых группировок и террористов, характерную для определенных этапов нашего прошлого", - заявил министр.

Как пишет Corriere, обсуждаемые меры включают три основные инициативы: запрет продажи ножей несовершеннолетним, расширение юридической защиты на определенные категории граждан, включая правоохранителей, и возможность предварительного задержания по подозрению до начала акции протеста на срок не менее 12 часов для тех, у кого имеются "специфические предыдущие правонарушения".