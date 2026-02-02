Рейтинг@Mail.ru
Приставы арестовывают компании по иску к экс-депутату Вороновскому - РИА Новости, 02.02.2026
01:16 02.02.2026 (обновлено: 01:17 02.02.2026)
Приставы арестовывают компании по иску к экс-депутату Вороновскому
Приставы арестовывают компании по иску к экс-депутату Вороновскому - РИА Новости, 02.02.2026
Приставы арестовывают компании по иску к экс-депутату Вороновскому
Судебные приставы в рамках иска Генпрокуратуры России к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому и другим ответчикам арестовывают порядка 20 аффилированных... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T01:16:00+03:00
2026-02-02T01:17:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
анатолий вороновский
госдума рф
генеральная прокуратура рф
краснодарский край
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
происшествия, краснодарский край, россия, анатолий вороновский, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Анатолий Вороновский, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Приставы арестовывают компании по иску к экс-депутату Вороновскому

РИА Новости: приставы арестуют 20 кубанских компаний по иску к Вороновскому

Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 фев – РИА Новости. Судебные приставы в рамках иска Генпрокуратуры России к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому и другим ответчикам арестовывают порядка 20 аффилированных дорожно-строительных организаций Краснодарского края в качестве обеспечительной меры, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Генпрокуратура РФ ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, Дорошенко и Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Как следует из документов, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.
Андрей Дорошенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Приставы арестовали доли детей депутата Дорошенко в трех компаниях
29 января, 10:32
Арест коснулся региональных компаний, которые специализируются на строительстве и ремонте дорог. Например, организаций ООО "Анкар", ООО "КСК-Бетонстрой", ООО "Основа", ООО "Стройюгрегион" и ООО "Усть-Лабинский завод МЖБК", учредителем которых является депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Карпенко, согласно сведениям из материалов в распоряжении РИА Новости.
Из исковых материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости, следует, что Генпрокуратура России просила обратить в доход государства доли в уставных капиталах организаций, а также их движимое и недвижимое имущество.
Из этих же данных РИА Новости ранее стало известно, что Карпенко, а также депутат Госдумы Андрей Дорошенко, пользуясь положением во власти Вороновского, получали незаконные преимущества путем заключения госконтрактов от имени разных региональных организаций на ремонт и строительство автодорог в Краснодарском крае.
Согласно материалам в распоряжении РИА Новости, Вороновский, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко. Позднее, находясь на должности замгубернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушал законодательный запрет на криминальное сращивание власти и бизнеса.
ГП в иске к Вороновскому требует изъять активы в Москве, Крыму и на Кубани
21 января, 00:07
ГП в иске к Вороновскому требует изъять активы в Москве, Крыму и на Кубани
21 января, 00:07
Став депутатом Госдумы, Вороновский продолжил использовать статус и продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности, подчеркивается в исковых материалах.
Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
Приставы арестовали имущество Дорошенко и Вороновского
27 января, 11:21
Приставы арестовали имущество Дорошенко и Вороновского
27 января, 11:21
 
Происшествия Краснодарский край Россия Анатолий Вороновский Госдума РФ Генеральная прокуратура РФ
 
 
