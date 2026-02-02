Приставы арестовывают компании по иску к экс-депутату Вороновскому

КРАСНОДАР, 2 фев – РИА Новости. Судебные приставы в рамках иска Генпрокуратуры России к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому и другим ответчикам арестовывают порядка 20 аффилированных дорожно-строительных организаций Краснодарского края в качестве обеспечительной меры, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

Генпрокуратура РФ ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, Дорошенко и Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Как следует из документов, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.

Арест коснулся региональных компаний, которые специализируются на строительстве и ремонте дорог. Например, организаций ООО "Анкар", ООО "КСК-Бетонстрой", ООО "Основа", ООО "Стройюгрегион" и ООО "Усть-Лабинский завод МЖБК", учредителем которых является депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Карпенко, согласно сведениям из материалов в распоряжении РИА Новости.

Из исковых материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости, следует, что Генпрокуратура России просила обратить в доход государства доли в уставных капиталах организаций, а также их движимое и недвижимое имущество.

Из этих же данных РИА Новости ранее стало известно, что Карпенко, а также депутат Госдумы Андрей Дорошенко, пользуясь положением во власти Вороновского, получали незаконные преимущества путем заключения госконтрактов от имени разных региональных организаций на ремонт и строительство автодорог в Краснодарском крае

Согласно материалам в распоряжении РИА Новости, Вороновский , вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко. Позднее, находясь на должности замгубернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушал законодательный запрет на криминальное сращивание власти и бизнеса.

Став депутатом Госдумы, Вороновский продолжил использовать статус и продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности, подчеркивается в исковых материалах.