Процесс согласования переговоров США и Ирана продолжается, сообщил источник - РИА Новости, 02.02.2026
18:44 02.02.2026 (обновлено: 18:51 02.02.2026)
Процесс согласования переговоров США и Ирана продолжается, сообщил источник
Процесс согласования переговоров США и Ирана продолжается, сообщил источник - РИА Новости, 02.02.2026
Процесс согласования переговоров США и Ирана продолжается, сообщил источник
Проведение переговоров делегаций США и Ирана в пятницу в Стамбуле вероятно, но процесс согласования даты и места переговоров продолжается, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2026
в мире, сша, иран, стамбул, стив уиткофф, аббас аракчи
В мире, США, Иран, Стамбул, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи
Процесс согласования переговоров США и Ирана продолжается, сообщил источник

РИА Новости: согласование переговоров США и Ирана в Стамбуле продолжается

© Иллюстрация РИА НовостиФлаги США и Ирана
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Иллюстрация РИА Новости
Флаги США и Ирана. Архивное фото
АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Проведение переговоров делегаций США и Ирана в пятницу в Стамбуле вероятно, но процесс согласования даты и места переговоров продолжается, сообщил РИА Новости турецкий источник.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф в пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники.
"Вероятность есть, но окончательная договорённость отсутствует. Ведется согласование даты и места", - сказал собеседник агентства.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
США могут нанести ограниченные авиаудары по Ирану, пишет WSJ
1 февраля, 18:09
 
В миреСШАИранСтамбулСтив УиткоффАббас Аракчи
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
