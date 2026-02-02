https://ria.ru/20260202/iran-2071786394.html
Процесс согласования переговоров США и Ирана продолжается, сообщил источник
