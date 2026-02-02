Рейтинг@Mail.ru
В Иране задержали 85 участников беспорядков - РИА Новости, 02.02.2026
17:54 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/iran-2071776108.html
В Иране задержали 85 участников беспорядков
в мире, иран, сша, израиль
В Иране задержали 85 участников беспорядков

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Сотрудники разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержали 85 участников беспорядков в провинции Чахармахаль и Бахтиария, расположенной на юго-западе Ирана, следует из заявления местного отделения КСИР.
"Задержаны 85 человек, которые занимались уничтожением госимущества во время недавних беспорядков в провинции Чахармахаль и Бахтиария. Эти люди были выявлены и задержаны благодаря содействию со стороны местного населения и операции сотрудников КСИР", - цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB заявление КСИР.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Верховный лидер Ирана назвал беспорядки в стране попыткой переворота
1 февраля, 14:18
 
В миреИранСШАИзраиль
 
 
