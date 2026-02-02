В Иране задержали 85 участников беспорядков

«

"Задержаны 85 человек, которые занимались уничтожением госимущества во время недавних беспорядков в провинции Чахармахаль и Бахтиария. Эти люди были выявлены и задержаны благодаря содействию со стороны местного населения и операции сотрудников КСИР", - цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB заявление КСИР.