Переговоры Ирана и США не будут касаться передачи урана третьим странам - РИА Новости, 02.02.2026
16:59 02.02.2026
Переговоры Ирана и США не будут касаться передачи урана третьим странам
Переговоры между Тегераном и Вашингтоном не будут касаться вопроса передачи обогащённых ядерных материалов Ирана, в особенности самого урана, каким-либо третьим РИА Новости, 02.02.2026
Переговоры Ирана и США не будут касаться передачи урана третьим странам

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Переговоры между Тегераном и Вашингтоном не будут касаться вопроса передачи обогащённых ядерных материалов Ирана, в особенности самого урана, каким-либо третьим странам, заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана по международным вопросам Али Багери-Кяни.
"У официальных лиц Ирана нет основания для передачи обогащённых ядерных материалов ни одной из третьих стран, и переговоры (с США – ред.) совсем не касаются этого вопроса", - сказал Багери-Кяни, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
