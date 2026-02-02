Переговоры Ирана и США не будут касаться передачи урана третьим странам

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Переговоры между Тегераном и Вашингтоном не будут касаться вопроса передачи обогащённых ядерных материалов Ирана, в особенности самого урана, каким-либо третьим странам, заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана по международным вопросам Али Багери-Кяни.
Ранее в понедельник Tasnim со ссылкой на источник сообщил, что Тегеран и Вашингтон могут начать переговоры уже в ближайшие дни, переговорщиками могут выступить глава МИД республики Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Турция, Египет и Катар якобы работают над организацией встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на следующей неделе. Турецкая сторона не располагает конкретной информацией о подготовке возможной встречи Уиткоффа и представителей Ирана в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.
