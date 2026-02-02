Рейтинг@Mail.ru
14:26 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/iran-2071719646.html
Иран проведет учения на границе с Ираком
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Иранская армия проведет учения 2-3 февраля на границе с Ираком на фоне эскалации напряженности с Соединенными Штатами, передает... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:26:00+03:00
2026-02-02T14:26:00+03:00
Иран проведет учения на границе с Ираком

Иран проведет учения на границе с Ираком на фоне напряженности с США

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Иранская армия проведет учения 2-3 февраля на границе с Ираком на фоне эскалации напряженности с Соединенными Штатами, передает иранской агентство Tasnim со ссылкой на мэра города Касре-Ширин, где пройдут учения.
"Военные учения армии исламской республики состоятся в Касре-Ширин понедельник и во вторник", - говорится в сообщении.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Глава МИД Ирана назвал условие для возобновления переговоров с США
1 февраля, 20:21
Уточняется, что население может услышать звуки взрывов, которые будут связаны с проведением учений.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Турция, Египет и Катар якобы работают над организацией встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на следующей неделе. Турецкая сторона не располагает конкретной информацией о подготовке возможной встречи Уиткоффа и представителей Ирана в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Парламент Ирана потребовал выдворить европейских военных атташе из страны
1 февраля, 14:03
 
