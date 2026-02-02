Тегеран вскоре определится с деталями переговоров с США, заявил МИД Ирана

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Власти Ирана определятся с деталями переговоров с США в ближайшие дни, заявил в понедельник в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Багаи также отметил, что ряд стран Ближнего Востока играют положительную роль в решении вопроса о проведении переговоров между Тегераном и Вашингтоном, при этом европейские страны остаются безучастными в данном процессе.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Турция, Египет и Катар якобы работают над организацией встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на следующей неделе. Турецкая сторона не располагает конкретной информацией о подготовке возможной встречи Уиткоффа и представителей Ирана в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
