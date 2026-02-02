Поцелуй Иуды: эта отвратительная ложь быстро погубит Россию

В иранских СМИ бушует небольшая песчаная буря: парламент Ирана признал вооруженные силы стран — членов ЕС террористическими организациями.

Это произошло через несколько дней после того, как Совет иностранных дел ЕС единогласно принял решение о включении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, где сейчас уже находятся ИГИЛ*, "Аль-Каида"* и ХАМАС. Это милый и верноподданнический своевременный подарок Дональду Трампу, который теперь с удовольствием перебрендирует потенциальную агрессию против Ирана в белую и пушистую "антитеррористическую операцию".

Иранский президент Масуд Пезешкиан назвал решение ЕС неслыханным, неконструктивным и незаконным, а между строчек горящими буквами начало проступать слово "предательство".

Действительно: еще недавно они с Макроном энергично жали другу руки на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Все же было хорошо и даже отлично: после 12-дневного конфликта между Израилем и Ираном летом 2025 года глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретился с коллегами из Франции, Германии и Великобритании, где ему в стиле Шахерезады напели приятных вещей вроде "европейская делегация делает упор на уменьшение напряженности и возобновление дипломатического общения".

Удар в спину от Европы стал еще более кровоточащим на фоне того, что еще в 2017 году тот же самый Макрон (но еще без синяка под глазом) мужественно заблокировал попытки ЕС признать КСИР террористической организацией. Издание The Conversation в то время опубликовало вероятную причину: французский нефтегазовый гигант Total подписал с правительством Ирана контракт на разработку самого большого в мире газового месторождения в Южном Парсе. В 2019 году Франция, Германия и Британия даже запустили специальный механизм INSTEX, который был призван облегчить их бизнес в Иране. Иранцам обещали: еще чуть-чуть — и в страну хлынут деньги и остро необходимые населению лекарства, медицинское оборудование и техника. На тот момент президентом Ирана был Хасан Рухани, который заявил, что "Иран собирается открыться для всего мира" (но в первую очередь для западных компаний).

Если ты заключаешь сделки с европейцами, идешь на уступки и надеешься на вечную дружбу, что может случиться плохого?

Примерно то же думал и Муаммар Каддафи, который был уверен в европейцах на тысячу и один процент. На тот момент министр внутренних дел Франции Николя Саркози по-дружески — даже по-братски — предложил Каддафи "помощь в реабилитации Ливии на международной арене" и ​использование французского вето в поддержку Ливии в Совбезе ООН. В обмен Саркози попросил немного финансово помочь его президентской кампании. Каддафи свою часть сделки выполнил. В 2007 году Саркози стал президентом, а в 2011-м возглавил коалицию из стран НАТО, которая провела против Ливии военную интервенцию, во время которой Каддафи был убит.

Примерно так же мыслил сначала президент Югославии, а затем Сербии Слободан Милошевич, которому функционеры ЕС в 1991 году обещали соглашение об ассоциации, многомиллиардную поддержку "структурных реформ", торговые преференции, беспошлинную торговлю и дипломатическое признание. Итог: в 1999-м группировка войск НАТО без санкции ООН начала 78-дневную военную операцию против Югославии, в результате которой страна была разорвана, а Милошевич оказался в тюрьме, где умер "от естественных причин".

В 2018 году Утрехтский университет (Нидерланды) опубликовал очень нехарактерную для Европы книгу-исследование под названием "Формулы предательства". В этой книге делается ключевой вывод: предательство в европейской политике — это не просто исторический факт, а рабочий инструмент, который переформатируется в зависимости от политических целей. Забавно, что редактором книги стала дама с Украины — профессор факультета философии национального университета в Харькове.

В последнее время из Европы все чаще и громче звучат в сторону России голоса в стиле "и снова здравствуйте": надо срочно начинать общаться, строить мосты, сажать кусты, пахать борозды... В общем, давайте дружить снова, и как там с регистрацией наших торговых марок.

Нет сомнений, что будут предлагать подписать самые волшебные и самые надежные документы, чтобы и ныне, и присно, и во веки веков "Россия и Евразия — це Еуропа".

Вплоть до момента, когда нас всех без моргания глазом объявят террористами, а у границ будут стоять накопленные под шумок дивизии НАТО.

Ничего личного: предательство — это европейское кредо, вон в книжках даже написано.