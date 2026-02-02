Рейтинг@Mail.ru
08:00 02.02.2026 (обновлено: 09:04 02.02.2026)
Поцелуй Иуды: эта отвратительная ложь быстро погубит Россию
В иранских СМИ бушует небольшая песчаная буря: парламент Ирана признал вооруженные силы стран — членов ЕС террористическими организациями. РИА Новости, 02.02.2026
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
аналитика, иран, россия, франция, муаммар каддафи, николя саркози, евросоюз, оон, нато
Аналитика, Иран, Россия, Франция, Муаммар Каддафи, Николя Саркози, Евросоюз, ООН, НАТО

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
В иранских СМИ бушует небольшая песчаная буря: парламент Ирана признал вооруженные силы стран — членов ЕС террористическими организациями.
Это произошло через несколько дней после того, как Совет иностранных дел ЕС единогласно принял решение о включении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, где сейчас уже находятся ИГИЛ*, "Аль-Каида"* и ХАМАС. Это милый и верноподданнический своевременный подарок Дональду Трампу, который теперь с удовольствием перебрендирует потенциальную агрессию против Ирана в белую и пушистую "антитеррористическую операцию".
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Европа совершает стратегическую ошибку, заявил глава МИД Ирана
29 января, 19:08
Иранский президент Масуд Пезешкиан назвал решение ЕС неслыханным, неконструктивным и незаконным, а между строчек горящими буквами начало проступать слово "предательство".
Действительно: еще недавно они с Макроном энергично жали другу руки на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Все же было хорошо и даже отлично: после 12-дневного конфликта между Израилем и Ираном летом 2025 года глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретился с коллегами из Франции, Германии и Великобритании, где ему в стиле Шахерезады напели приятных вещей вроде "европейская делегация делает упор на уменьшение напряженности и возобновление дипломатического общения".
Удар в спину от Европы стал еще более кровоточащим на фоне того, что еще в 2017 году тот же самый Макрон (но еще без синяка под глазом) мужественно заблокировал попытки ЕС признать КСИР террористической организацией. Издание The Conversation в то время опубликовало вероятную причину: французский нефтегазовый гигант Total подписал с правительством Ирана контракт на разработку самого большого в мире газового месторождения в Южном Парсе. В 2019 году Франция, Германия и Британия даже запустили специальный механизм INSTEX, который был призван облегчить их бизнес в Иране. Иранцам обещали: еще чуть-чуть — и в страну хлынут деньги и остро необходимые населению лекарства, медицинское оборудование и техника. На тот момент президентом Ирана был Хасан Рухани, который заявил, что "Иран собирается открыться для всего мира" (но в первую очередь для западных компаний).
Если ты заключаешь сделки с европейцами, идешь на уступки и надеешься на вечную дружбу, что может случиться плохого?
Примерно то же думал и Муаммар Каддафи, который был уверен в европейцах на тысячу и один процент. На тот момент министр внутренних дел Франции Николя Саркози по-дружески — даже по-братски — предложил Каддафи "помощь в реабилитации Ливии на международной арене" и ​использование французского вето в поддержку Ливии в Совбезе ООН. В обмен Саркози попросил немного финансово помочь его президентской кампании. Каддафи свою часть сделки выполнил. В 2007 году Саркози стал президентом, а в 2011-м возглавил коалицию из стран НАТО, которая провела против Ливии военную интервенцию, во время которой Каддафи был убит.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Глава МИД Эстонии обрушился с критикой на США из-за Ирана
30 января, 10:25
Примерно так же мыслил сначала президент Югославии, а затем Сербии Слободан Милошевич, которому функционеры ЕС в 1991 году обещали соглашение об ассоциации, многомиллиардную поддержку "структурных реформ", торговые преференции, беспошлинную торговлю и дипломатическое признание. Итог: в 1999-м группировка войск НАТО без санкции ООН начала 78-дневную военную операцию против Югославии, в результате которой страна была разорвана, а Милошевич оказался в тюрьме, где умер "от естественных причин".
В 2018 году Утрехтский университет (Нидерланды) опубликовал очень нехарактерную для Европы книгу-исследование под названием "Формулы предательства". В этой книге делается ключевой вывод: предательство в европейской политике — это не просто исторический факт, а рабочий инструмент, который переформатируется в зависимости от политических целей. Забавно, что редактором книги стала дама с Украины — профессор факультета философии национального университета в Харькове.
В последнее время из Европы все чаще и громче звучат в сторону России голоса в стиле "и снова здравствуйте": надо срочно начинать общаться, строить мосты, сажать кусты, пахать борозды... В общем, давайте дружить снова, и как там с регистрацией наших торговых марок.
Нет сомнений, что будут предлагать подписать самые волшебные и самые надежные документы, чтобы и ныне, и присно, и во веки веков "Россия и Евразия — це Еуропа".
Вплоть до момента, когда нас всех без моргания глазом объявят террористами, а у границ будут стоять накопленные под шумок дивизии НАТО.
Ничего личного: предательство — это европейское кредо, вон в книжках даже написано.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"План поменялся". Европа пошла на жертву из-за России
Вчера, 08:00
 
