В Иордании заявили о позитивном развитии отношений с Россией

ЭР-РИЯД, 2 фев - РИА Новости. Россия и Иордания продолжают работу по различным направлениям, и отношения стран развиваются в позитивном ключе, заявил РИА Новости министр информации Иордании Мухаммед аль-Момани на полях саудовского медиафорума, который проходит в столице Саудовской Аравии с 2 по 4 февраля.
Министр отметил, что Амман всегда готов сотрудничать с Москвой для принятия решений с целью укрепления общих связей. Аль-Момани напомнил, что одним из последних событий, подтверждающих рост положительной тенденции в двухсторонних отношений, стала отмена визового режима для граждан России, въезжающих в королевство.
13 декабря прошлого года вступило в силу межправительственное российско-иорданское соглашение о взаимной отмене визовых требований, подписанное в Москве 20 августа 2025 года.
