В Иордании заявили о позитивном развитии отношений с Россией

ЭР-РИЯД, 2 фев - РИА Новости. Россия и Иордания продолжают работу по различным направлениям, и отношения стран развиваются в позитивном ключе, заявил РИА Новости министр информации Иордании Мухаммед аль-Момани на полях саудовского медиафорума, который проходит в столице Саудовской Аравии с 2 по 4 февраля.