Рейтинг@Mail.ru
В Иордании заявили о позитивном развитии отношений с Россией - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/iordaniya-2071740106.html
В Иордании заявили о позитивном развитии отношений с Россией
В Иордании заявили о позитивном развитии отношений с Россией - РИА Новости, 02.02.2026
В Иордании заявили о позитивном развитии отношений с Россией
Россия и Иордания продолжают работу по различным направлениям, и отношения стран развиваются в позитивном ключе, заявил РИА Новости министр информации Иордании... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:42:00+03:00
2026-02-02T15:42:00+03:00
в мире
россия
иордания
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052134559_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fb1cc036b97269985d7a16901740f2f.jpg
https://ria.ru/20260113/rets-2067582621.html
https://ria.ru/20251213/iordaniya-2061780568.html
россия
иордания
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052134559_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a188d9c35a04221b80cd70261b9c0a3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иордания, москва
В мире, Россия, Иордания, Москва
В Иордании заявили о позитивном развитии отношений с Россией

Аль-Момани: отношения России и Иордании носят позитивный характер

© AP Photo / Nasser NasserВид на Амман, Иордания
Вид на Амман, Иордания - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Nasser Nasser
Вид на Амман, Иордания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЭР-РИЯД, 2 фев - РИА Новости. Россия и Иордания продолжают работу по различным направлениям, и отношения стран развиваются в позитивном ключе, заявил РИА Новости министр информации Иордании Мухаммед аль-Момани на полях саудовского медиафорума, который проходит в столице Саудовской Аравии с 2 по 4 февраля.
"Отношения между Иорданией и Россией носят позитивный характер; это отношения, основанные на взаимном уважении сторон. Мы продолжаем работу по различным досье", - сказал аль-Момани.
Вид на город Акаба в Иордании - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
РЭЦ определил оператора российского нацпавильона в Иордании
13 января, 13:28
Министр отметил, что Амман всегда готов сотрудничать с Москвой для принятия решений с целью укрепления общих связей. Аль-Момани напомнил, что одним из последних событий, подтверждающих рост положительной тенденции в двухсторонних отношений, стала отмена визового режима для граждан России, въезжающих в королевство.
13 декабря прошлого года вступило в силу межправительственное российско-иорданское соглашение о взаимной отмене визовых требований, подписанное в Москве 20 августа 2025 года.
Город Амман, столица Иордании - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россия и Иордания отменяют визовые требования
13 декабря 2025, 01:41
 
В миреРоссияИорданияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала