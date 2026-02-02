Рейтинг@Mail.ru
Президент Индонезии заявил об угрозе третьей мировой войны - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/indonezija-2071665352.html
Президент Индонезии заявил об угрозе третьей мировой войны
Президент Индонезии заявил об угрозе третьей мировой войны - РИА Новости, 02.02.2026
Президент Индонезии заявил об угрозе третьей мировой войны
Президент Индонезии Прабово Субианто заявил о растущей обеспокоенности риском начала третьей мировой войны и подчеркнул, что ее последствия затронут даже... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:32:00+03:00
2026-02-02T11:32:00+03:00
в мире
индонезия
прабово субианто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023919378_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c864120345b8bc9ff57b71d09609e314.jpg
https://ria.ru/20260126/donbass-2070297021.html
https://ria.ru/20260129/lavrov-2071062701.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023919378_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fbbed8ecc34be84e42324ecf3d2679a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, прабово субианто
В мире, Индонезия, Прабово Субианто
Президент Индонезии заявил об угрозе третьей мировой войны

Президент Индонезии Субианто заявил о риске третьей мировой войны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 2 фев - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто заявил о растущей обеспокоенности риском начала третьей мировой войны и подчеркнул, что ее последствия затронут даже государства, не вовлеченные напрямую в конфликты.
"Сейчас на мировом уровне существует тревога по поводу возможности начала третьей мировой войны", - сказал индонезийский лидер, выступая с докладом на Национальном координационном совещании центральных и региональных органов власти 2026 года.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Индонезийская журналистка, посетившая Донбасс, призвала не верить Западу
26 января, 12:01
По словам президента, даже страны, придерживающиеся нейтралитета, не смогут избежать глобальных последствий возможного конфликта, особенно в случае применения ядерного оружия. Он отметил, что международные сценарии и экспертные оценки указывают на трансграничный характер таких последствий - от радиоактивного загрязнения до долгосрочного климатического ущерба.
"Даже те, кто не участвует напрямую, все равно пострадают от радиоактивных частиц. Возможно, будут заражены наши рыбы, наступит ядерная зима, которая закроет солнце не на год или два. Эксперты говорят, что такая зима может длиться десятилетиями", - отметил Прабово Субианто.
Президент также подтвердил, что Индонезия продолжит придерживаться принципов свободной и активной внешней политики, оставаясь вне военных блоков и не присоединяясь к каким-либо военным союзам.
Он подчеркнул, что данный курс является конституционным принципом и наследием основателей государства.
При этом Прабово Субианто отметил, что политика неприсоединения предполагает готовность страны полагаться "прежде всего на собственные силы".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лавров рассказал, зачем Запад использует нарративы о третьей мировой войне
29 января, 18:34
 
В миреИндонезияПрабово Субианто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала