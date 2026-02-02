Президент Индонезии заявил об угрозе третьей мировой войны

Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото

ДЖАКАРТА, 2 фев - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто заявил о растущей обеспокоенности риском начала третьей мировой войны и подчеркнул, что ее последствия затронут даже государства, не вовлеченные напрямую в конфликты.

"Сейчас на мировом уровне существует тревога по поводу возможности начала третьей мировой войны", - сказал индонезийский лидер, выступая с докладом на Национальном координационном совещании центральных и региональных органов власти 2026 года.

По словам президента, даже страны, придерживающиеся нейтралитета, не смогут избежать глобальных последствий возможного конфликта, особенно в случае применения ядерного оружия. Он отметил, что международные сценарии и экспертные оценки указывают на трансграничный характер таких последствий - от радиоактивного загрязнения до долгосрочного климатического ущерба.

"Даже те, кто не участвует напрямую, все равно пострадают от радиоактивных частиц. Возможно, будут заражены наши рыбы, наступит ядерная зима, которая закроет солнце не на год или два. Эксперты говорят, что такая зима может длиться десятилетиями", - отметил Прабово Субианто

Президент также подтвердил, что Индонезия продолжит придерживаться принципов свободной и активной внешней политики, оставаясь вне военных блоков и не присоединяясь к каким-либо военным союзам.

Он подчеркнул, что данный курс является конституционным принципом и наследием основателей государства.