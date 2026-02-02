Моди подтвердил снижение пошлин США для Индии

"Я рад, что на продукцию "Сделано в Индии" теперь будет действовать сниженная таможенная пошлина в размере 18%. Огромное спасибо президенту Трампу от имени 1,4 миллиарда жителей Индии за это замечательное объявление... Когда две крупные экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу нашим народам и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества", - сообщил глава правительства в соцсети Х.