Моди подтвердил снижение пошлин США для Индии - РИА Новости, 02.02.2026
22:34 02.02.2026
Моди подтвердил снижение пошлин США для Индии
США снизят до 18% установленные ранее в отношении Индии повышенные пошлины, подтвердил индийский премьер Нарендра Моди. РИА Новости, 02.02.2026
в мире, индия, сша, нарендра моди, дональд трамп
В мире, Индия, США, Нарендра Моди, Дональд Трамп
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 фев - РИА Новости. США снизят до 18% установленные ранее в отношении Индии повышенные пошлины, подтвердил индийский премьер Нарендра Моди.
В понедельник американский лидер Дональд Трамп заявил, что согласился по просьбе Моди снизить пошлину для Индии с 25% до 18%.
"Я рад, что на продукцию "Сделано в Индии" теперь будет действовать сниженная таможенная пошлина в размере 18%. Огромное спасибо президенту Трампу от имени 1,4 миллиарда жителей Индии за это замечательное объявление... Когда две крупные экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу нашим народам и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества", - сообщил глава правительства в соцсети Х.
Трамп 27 августа 2025 года ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Соединенных Штатов. В республике называли меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивали готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Трамп утверждает, что отношения США и Индии станут еще более крепкими
