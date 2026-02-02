https://ria.ru/20260202/indiya-2071814232.html
Моди подтвердил снижение пошлин США для Индии
Моди подтвердил снижение пошлин США для Индии - РИА Новости, 02.02.2026
Моди подтвердил снижение пошлин США для Индии
США снизят до 18% установленные ранее в отношении Индии повышенные пошлины, подтвердил индийский премьер Нарендра Моди. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T22:34:00+03:00
2026-02-02T22:34:00+03:00
2026-02-02T22:34:00+03:00
в мире
индия
сша
нарендра моди
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150169/19/1501691989_0:0:2254:1268_1920x0_80_0_0_f3358de29d43670cd3589eda2d773b9d.jpg
https://ria.ru/20260202/tramp-2071798274.html
индия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150169/19/1501691989_0:0:2254:1692_1920x0_80_0_0_8e53e9d91d1dc6fb85d290e959ac6915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, сша, нарендра моди, дональд трамп
В мире, Индия, США, Нарендра Моди, Дональд Трамп
Моди подтвердил снижение пошлин США для Индии
Моди подтвердил снижение пошлин США на импорт из Индии до 18%
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 фев - РИА Новости. США снизят до 18% установленные ранее в отношении Индии повышенные пошлины, подтвердил индийский премьер Нарендра Моди.
В понедельник американский лидер Дональд Трамп
заявил, что согласился по просьбе Моди
снизить пошлину для Индии
с 25% до 18%.
"Я рад, что на продукцию "Сделано в Индии" теперь будет действовать сниженная таможенная пошлина в размере 18%. Огромное спасибо президенту Трампу от имени 1,4 миллиарда жителей Индии за это замечательное объявление... Когда две крупные экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу нашим народам и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества", - сообщил глава правительства в соцсети Х.
Трамп 27 августа 2025 года ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Соединенных Штатов. В республике называли меры США
"необоснованными и несправедливыми", но подчеркивали готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса.