Моди оставил без комментариев слова Трампа об отказе от российской нефти
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти.
Трамп
заявил в понедельник, что Индия
якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США
, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы
. Лидер США сделал это заявление по итогам телефонного разговора с Моди
. Он также объявил, что согласился по просьбе Моди снизить пошлину для Индии с 25% до 18%.
В сообщении по итогам разговора Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будет действовать сниженная скидка и поблагодарил Трампа за это решение. Премьер также отметил, что Индия полностью поддерживает усилия Трампа по установлению мира.
Индийские компании покупают нефть в России
, исходя из коммерческой целесообразности и ее привлекательной цены, заявил ранее РИА Новости посол Индии в РФ Винай Кумар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее выражал уверенность, что Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов, комментируя перспективу поставок нефти из России в Индию.
В августе прошлого года Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона
. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти республикой, а также с провалом торговых переговоров.
В Индии меры США называют "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер.