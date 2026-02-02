Рейтинг@Mail.ru
Моди оставил без комментариев слова Трампа об отказе от российской нефти - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 02.02.2026 (обновлено: 22:48 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/indiya-2071810439.html
Моди оставил без комментариев слова Трампа об отказе от российской нефти
Моди оставил без комментариев слова Трампа об отказе от российской нефти - РИА Новости, 02.02.2026
Моди оставил без комментариев слова Трампа об отказе от российской нефти
Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T22:04:00+03:00
2026-02-02T22:48:00+03:00
в мире
индия
сша
россия
дональд трамп
нарендра моди
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038782276_0:104:2937:1756_1920x0_80_0_0_2ac92edc2168a73b704b037034f356fa.jpg
https://ria.ru/20260127/mid-2070611725.html
https://ria.ru/20260202/tramp-2071798274.html
индия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038782276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_e7a0539579a3c18d20eef7b92c243fa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, сша, россия, дональд трамп, нарендра моди, дмитрий песков
В мире, Индия, США, Россия, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Дмитрий Песков
Моди оставил без комментариев слова Трампа об отказе от российской нефти

Моди оставил без комментариев слова Трампа об отказе Индии от российской нефти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНарендра Моди
Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти.
Трамп заявил в понедельник, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы. Лидер США сделал это заявление по итогам телефонного разговора с Моди. Он также объявил, что согласился по просьбе Моди снизить пошлину для Индии с 25% до 18%.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Отношения Дели с Россией и ЕС не зависят друг от друга, заявил МИД Индии
27 января, 17:52
В сообщении по итогам разговора Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будет действовать сниженная скидка и поблагодарил Трампа за это решение. Премьер также отметил, что Индия полностью поддерживает усилия Трампа по установлению мира.
Индийские компании покупают нефть в России, исходя из коммерческой целесообразности и ее привлекательной цены, заявил ранее РИА Новости посол Индии в РФ Винай Кумар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выражал уверенность, что Индия продолжит линию по обеспечению своих экономических интересов, комментируя перспективу поставок нефти из России в Индию.
В августе прошлого года Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти республикой, а также с провалом торговых переговоров.
В Индии меры США называют "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Трамп утверждает, что отношения США и Индии станут еще более крепкими
Вчера, 20:14
 
В миреИндияСШАРоссияДональд ТрампНарендра МодиДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала