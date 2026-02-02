Моди оставил без комментариев слова Трампа об отказе от российской нефти

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти.

В сообщении по итогам разговора Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будет действовать сниженная скидка и поблагодарил Трампа за это решение. Премьер также отметил, что Индия полностью поддерживает усилия Трампа по установлению мира.