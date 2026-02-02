Рейтинг@Mail.ru
ЕК официально опубликовала намерение запретить импорт российской нефти - РИА Новости, 02.02.2026
15:13 02.02.2026
ЕК официально опубликовала намерение запретить импорт российской нефти
ЕК официально опубликовала намерение запретить импорт российской нефти
Еврокомиссия опубликовала в Официальном журнале ЕС намерение запретить импорт российской нефти до конца 2027 года. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:13:00+03:00
2026-02-02T15:13:00+03:00
экономика
россия
украина
евросоюз
еврокомиссия
россия
украина
экономика, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Россия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК официально опубликовала намерение запретить импорт российской нефти

ЕК опубликовала в Официальном журнале ЕС намерение запретить импорт нефти из РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Еврокомиссия опубликовала в Официальном журнале ЕС намерение запретить импорт российской нефти до конца 2027 года.
"В целях предотвращения существенных рисков для безопасности и энергетической зависимости, возникающих в результате продолжающейся торговли энергоресурсами с Российской Федерацией, Европейская комиссия подтверждает свою приверженность поэтапному прекращению всего оставшегося импорта нефти из Российской Федерации к концу 2027 года в соответствии с Версальской декларацией", - сказано в документе.
Премьер Бельгии назвал решения ЕС по ядерной энергетике глупостью века
Вчера, 12:26
Премьер Бельгии назвал решения ЕС по ядерной энергетике глупостью века
Вчера, 12:26
Добавляется, что Еврокомиссия намерена внести законодательное предложение в начале 2026 года с целью как можно скорее, но не позднее конца 2027 года, запретить импорт нефти из России.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Представитель Еврокомиссии 9 ноября 2025 года сообщил РИА Новости, что ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа (как СПГ, так и трубопроводного) до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину. Он также указал, что импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В АКРА рассказали, что будет с ценами на нефть в 2026 году
Вчера, 00:10
 
