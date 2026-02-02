https://ria.ru/20260202/import-2071732474.html
ЕК официально опубликовала намерение запретить импорт российской нефти
ЕК официально опубликовала намерение запретить импорт российской нефти - РИА Новости, 02.02.2026
ЕК официально опубликовала намерение запретить импорт российской нефти
Еврокомиссия опубликовала в Официальном журнале ЕС намерение запретить импорт российской нефти до конца 2027 года. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:13:00+03:00
2026-02-02T15:13:00+03:00
2026-02-02T15:13:00+03:00
экономика
россия
украина
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20260202/belgiya-2071682366.html
https://ria.ru/20260202/neft-2071599074.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Россия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК официально опубликовала намерение запретить импорт российской нефти
ЕК опубликовала в Официальном журнале ЕС намерение запретить импорт нефти из РФ
БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости.
Еврокомиссия опубликовала в Официальном журнале
ЕС намерение запретить импорт российской нефти до конца 2027 года.
"В целях предотвращения существенных рисков для безопасности и энергетической зависимости, возникающих в результате продолжающейся торговли энергоресурсами с Российской Федерацией, Европейская комиссия подтверждает свою приверженность поэтапному прекращению всего оставшегося импорта нефти из Российской Федерации к концу 2027 года в соответствии с Версальской декларацией", - сказано в документе.
Добавляется, что Еврокомиссия
намерена внести законодательное предложение в начале 2026 года с целью как можно скорее, но не позднее конца 2027 года, запретить импорт нефти из России
.
Страны ЕС
в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Представитель Еврокомиссии 9 ноября 2025 года сообщил РИА Новости, что ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа (как СПГ, так и трубопроводного) до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину
. Он также указал, что импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.