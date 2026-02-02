https://ria.ru/20260202/import-2071612191.html
США нарастили импорт медицинских приборов из России
США нарастили импорт медицинских приборов из России - РИА Новости, 02.02.2026
США нарастили импорт медицинских приборов из России
Поставки российских медицинских приборов в США достигли максимума с марта 2022 года, подсчитало РИА Новости на основе данных американской статслужбы. РИА Новости, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Поставки российских медицинских приборов в США достигли максимума с марта 2022 года, подсчитало РИА Новости на основе данных американской статслужбы.
В ноябре стоимость закупок таких товаров составила 216,7 тысячи долларов. В месячном выражении поставки выросли втрое, а в годовом — в 3,9 раза.
Так, американцы приобрели электродиагностическую аппаратуру и детали для нее на 19 тысяч долларов, стоматологические устройства — 17,2 тысячи, другие виды приборов —180,5 тысячи.
По итогам 11 месяцев общая сумма составила 809,5 тысячи долларов, увеличившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года.
США
также экспортировали медицинское оборудование в Россию
. Ноябрьские поставки в месячном выражении выросли в 1,8 раза, а в годовом — на 21% и составили 8,9 миллиона долларов. Это стало рекордом с сентября 2024-го.