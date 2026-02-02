В Хакасии задержали владельца дома отдыха, где погибли три человека

КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Владелец дома отдыха в Хакасии задержан после пожара, в котором погибли три человека, решается вопрос об аресте, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В региональном управлении МЧС РФ 1 февраля сообщали, что три человека погибли при пожаре в гостевом доме в урочище Бабик Бейского района Хакасии, их обнаружили при разборе завалов. Гостевой дом был уничтожен огнём на площади 72 квадратных метра. По данным ведомства, жертвами стали трое мужчин в возрасте 21, 22 и 23 лет.
"Саяногорским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о гибели троих мужчин в результате пожара задержан владелец дома отдыха, расположенного на территории Бейского района Республики Хакасия (части 3 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Как уточняют в региональном управлении СК, по версии следствия, подозреваемый возвел каркасный дом на территории базы отдыха и сдавал его в аренду гражданам с 2020 года, не имея на это законного разрешения. В бане использовалась самодельная печь. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Часть 3 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть двух и более лиц) предусматривает до 10 лет лишения свободы.