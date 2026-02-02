В Хакасии задержали владельца дома отдыха, где погибли три человека

Как уточняют в региональном управлении СК, по версии следствия, подозреваемый возвел каркасный дом на территории базы отдыха и сдавал его в аренду гражданам с 2020 года, не имея на это законного разрешения. В бане использовалась самодельная печь. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.