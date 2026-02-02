Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
23:32 02.02.2026
Гусли станут национальным музыкальным инструментом России
культура
россия
новости культуры
общество
россия, новости культуры, общество
Культура, Россия, Новости культуры, Общество
Гусли
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Гусли. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Меморандум о признании гуслей национальным музыкальным инструментом подпишут на конкурсе "Ристалище гусляров России", который пройдет в субботу, сообщил РИА Новости председатель оргкомитета конкурса Кирилл Богомилов.
"Седьмого февраля на конкурсе "Ристалище гусляров России" состоится подписание меморандума о признании гуслей национальным инструментом России", - сказал агентству Богомилов.
По словам председателя оргкомитета, в РФ насчитываются более 200 русских музыкальных инструментов.
"Мы собрали богатство наших мастеров со всей России, у нас уже сложилось целое сообщество: люди играют на сотнях видов совершенно разных гуслей: народные и фольклорные гусли, концертные гусли, электронные гусли, а также необычные современные гусли", - отметил Богомилов.
Председатель оргкомитета конкурса подчеркнул, что это музыкальное направление развивается в РФ, и теперь вновь изготавливаются народные инструменты, изобретаются новые, а также появляются интересные исполнители, которые создают уникальные жанры.
"Это очень модно, здорово и самобытно - и людям это очень нравится. У нас до сих пор очень много того, что идет вразрез с нашими культурными интересами, например, те же музыкальные каналы, которые показывают совершенно другую жизнь нашим детям и подросткам... Я очень люблю нашу русскую культуру и хотел бы, чтобы она была доступна детям", - заключил Богомилов.
КультураРоссияНовости культурыОбщество
 
 
