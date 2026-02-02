Гусли станут национальным музыкальным инструментом России

"Мы собрали богатство наших мастеров со всей России, у нас уже сложилось целое сообщество: люди играют на сотнях видов совершенно разных гуслей: народные и фольклорные гусли, концертные гусли, электронные гусли, а также необычные современные гусли", - отметил Богомилов.

"Это очень модно, здорово и самобытно - и людям это очень нравится. У нас до сих пор очень много того, что идет вразрез с нашими культурными интересами, например, те же музыкальные каналы, которые показывают совершенно другую жизнь нашим детям и подросткам... Я очень люблю нашу русскую культуру и хотел бы, чтобы она была доступна детям", - заключил Богомилов.