ЕС планирует выделить Гренландии 150 миллионов евро, пишут СМИ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Евросоюз в текущем финансовом периоде планирует выделить 150 миллионов евро Гренландии, пишет газета Politico со ссылкой на письмо Еврокомиссии Европарламенту, датированное 26 января.

"ЕС также планирует выделить еще 150 миллионов евро в текущем периоде, используя "резерв" в бюджете", - говорится в материале издания.