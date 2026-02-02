Рейтинг@Mail.ru
02.02.2026
11:09 02.02.2026
ЕС планирует выделить Гренландии 150 миллионов евро, пишут СМИ
ЕС планирует выделить Гренландии 150 миллионов евро, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2026
ЕС планирует выделить Гренландии 150 миллионов евро, пишут СМИ
Евросоюз в текущем финансовом периоде планирует выделить 150 миллионов евро Гренландии, пишет газета Politico со ссылкой на письмо Еврокомиссии Европарламенту,... РИА Новости, 02.02.2026
ЕС планирует выделить Гренландии 150 миллионов евро, пишут СМИ

Politico: ЕС планирует выделить Гренландии 150 млн евро из резервов

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Евросоюз в текущем финансовом периоде планирует выделить 150 миллионов евро Гренландии, пишет газета Politico со ссылкой на письмо Еврокомиссии Европарламенту, датированное 26 января.
Как подчеркивает издание, ЕС выделил Гренландии более 500 миллионов евро в следующем долгосрочном бюджете, начиная с 2028 года, при этом эта сумма более чем вдвое превышает текущие расходы блока на остров.
Трамп заговорил о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы
"ЕС также планирует выделить еще 150 миллионов евро в текущем периоде, используя "резерв" в бюджете", - говорится в материале издания.
В конце января глава евродипломатии Кая Каллас заявила после встречи глав МИД стран ЕС, что на ней обсудили меры по усилению обороны Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Эксперт назвал причину различия позиций генсека ООН по Крыму и Гренландии
30 января
