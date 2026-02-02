Далай-лама получил "Грэмми" за лучшее озвучивание аудиокниги

https://ria.ru/20260202/gremmi-2071649940.html
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 фев - РИА Новости.
Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо получил премию "Грэмми" в категории "Лучшее озвучивание аудиокниги", информирует сайт
первосвященника.
"Его Святейшество Далай-лама удостоен премии "Грэмми", что подчеркивает важность всеобщей ответственности и сострадания. Премия "Грэмми" в категории "Лучшее озвучивание аудиокниги" - "Медитации: Размышления Его Святейшества Далай-ламы", - говорится в сообщении.
Альбом получил главную награду, обойдя множество других номинантов, среди которых были судья Верховного суда США
Кетанджи Браун Джексон с книгой "Lovely One: A Memoir", комик и актёр Тревор Ноа с книгой "Into The Uncut Grass", актриса Кэти Гарвер с книгой "Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story" и певец Фаб Морван с книгой "You Know It"s True: The Real Story of Milli Vanilli".
"Я принимаю это признание с благодарностью и смирением. Я не рассматриваю это как личное достижение, а как признание нашей общей всеобщей ответственности. Я искренне верю, что мир, сострадание, забота об окружающей среде и понимание единства человечества необходимы для коллективного благополучия всех восьми миллиардов людей. Я благодарен, что это признание "Грэмми" поможет распространить эти идеи еще шире", - отметил Далай-лама в заявлении после победы.
Далай-лама не присутствовал на церемонии. Певец и автор песен Руфус Уэйнрайт принял награду от его имени, вызвав смех у публики, когда пошутил во время своей речи: "Я не Далай-лама".