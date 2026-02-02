Рейтинг@Mail.ru
09:09 02.02.2026 (обновлено: 09:16 02.02.2026)
Bad Bunny получил премию "Грэмми"
Bad Bunny получил премию "Грэмми"
Певец Bad Bunny получил премию "Грэмми" за альбом "Debí Tirar Más Fotos" и высказался против деятельности миграционной полиции ICE. РИА Новости, 02.02.2026
© REUTERS / DANIEL COLEПевец Bad Bunny на 68-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе, США.1 февраля 2026
Певец Bad Bunny на 68-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе, США.1 февраля 2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Певец Bad Bunny получил премию "Грэмми" за альбом "Debí Tirar Más Fotos" и высказался против деятельности миграционной полиции ICE.
"Пошел вон, ICE", - заявил он на церемонии вручения премии, видеозапись которой опубликовал YouTube-канал "Грэмми".
В пятницу в Миннеаполисе, штат Миннесота, на улицы вышли несколько тысяч человек. Акции протеста также прошли в Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке и в городе Портленд штата Орегон.
В прошлые выходные в Миннеаполисе агент службы иммиграционного и таможенного контроля застрелил вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда - по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов: в начале января правоохранитель застрелил женщину, которая, по утверждению властей, попыталась на автомобиле сбить сотрудника ICE.
Режиссер Стивен Спилберг - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Стивен Спилберг получил "Грэмми" за лучший музыкальный фильм
КультураМиннеаполисМиннесотаЛос-АнджелесГрэмми
 
 
