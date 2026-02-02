Рейтинг@Mail.ru
Ариана Гранде и Синтия Эриво стали лауреатами "Грэмми-2026"
02:17 02.02.2026 (обновлено: 09:48 02.02.2026)
Ариана Гранде и Синтия Эриво стали лауреатами "Грэмми-2026"
Ариана Гранде и Синтия Эриво стали лауреатами "Грэмми-2026"
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Ариана Гранде и Синтия Эриво стали лауреатами "Грэмми-2026"

Ариана Гранде и Синтия Эриво выиграли "Грэмми" за песню из мюзикла "Злая"

© Getty Images / Gareth CattermoleАмериканские певицы и актрисы Синтия Эриво и Ариана Гранде
Американские певицы и актрисы Синтия Эриво и Ариана Гранде - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Getty Images / Gareth Cattermole
Американские певицы и актрисы Синтия Эриво и Ариана Гранде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Американские певицы и актрисы Ариана Гранде и Синтия Эриво стали лауреатами премии "Грэмми-2026" в номинации "лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" за исполнение песни Defying Gravity из мюзикла "Злая: Сказка о ведьме Запада", следует из трансляции церемонии.
В номинации также участвовали певец Бруно Марс и южнокорейская звезда Розэ с треком APT и артисты, записавшие саундтрек для фэнтези-мюзикла Sony Pictures Animation "Кейпоп-охотницы на демонов". Кроме того, в списке претендентов оказалась R&B композиция от певицы SZA и американского рэпера Кендрика Ламара.
Для Арианы Гранде это уже вторая статуэтка "Грэмми". Первую она завоевала в 2021 году за хит Rain On Me, записанный совместно с Леди Гагой. Для Синтии Эриво нынешняя победа тоже стала второй. Впервые ее отметили в 2017 году как актрису мюзикла "Цвет пурпурный".
