На "Госуслугах" начался прием заявлений на отсрочку для IT-специалистов

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Прием заявлений на отсрочку для IT-специалистов от срочной военной службы в 2026 году начался на "Госуслугах" со 2 февраля, сообщило Минцифры РФ.
"IT-специалисты могут подать заявление на отсрочку. С 2 февраля IT-специалисты могут на Госуслугах подать заявление на отсрочку от срочной службы в 2026 году", - говорится в сообщении в канале министерства в Мах.
Отсрочку могут получить мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые являются гражданами РФ, имеют высшее образование по технической специальности, а также работают по трудовому договору в аккредитованной IT-компании. В Минцифры уточнили, что на отсрочку могут претендовать закончившие обучение, даже если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков - документ нужно будет предоставить в призывную комиссию.
После того как IT-специалист направит заявку, работодатель увидит ее в личном кабинете организации и, в случае необходимости, подтвердит ее. Если работник не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация. Минцифры предает информацию об отсрочках в Минобороны. Решение по отсрочке принимает призывная комиссия
"Компаниям нужно сформировать и подать списки заранее. До 1 марта Минцифры направит первые списки в Минобороны. Подать заявление нужно один раз. Если сотрудник сменил место работы, то необходимо внести его от нового работодателя - форма будет работать круглый год", - сказали в министерстве.
