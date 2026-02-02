Госдума скорректирует закон против мошенников из-за блокировки счетов

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Госдума будет корректировать законодательные решения против мошенников, которые ограничивают возможности россиян использовать средства, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в пресс-центре "Россия сегодня".

Ранее, в ноябре, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. По ее словам, борясь с мошенничеством, "где-то перегнули эту палку".

При этом в настоящее время банки обязаны проверять операции своих клиентов на признаки мошенничества и предотвращать подозрительные операции. Критерии таких переводов с 2018 года устанавливает Банк России и периодически их обновляет. С 1 января 2026 года список критериев расширился с 6 до 12.

"Мы, конечно, будем корректировать те законодательные решения, которые мы приняли, ограничивающие возможности использовать свои средства. При этом мой анализ обращений, ко мне же тоже обращаются, говорит о том, что процентов 80 таких обращений идут от тех же мошенников. Они специально "накручивают волну", чтобы создать атмосферу, что приняты неправильные решения", - сказал Аксаков , отвечая на вопрос, как быть с растущим количеством жалоб в связи с осложнением использования личных средств из-за борьбы с мошенничеством.