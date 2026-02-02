https://ria.ru/20260202/gosduma-2071792685.html
В Госдуме предложили ускорить переезд главных офисов госкомпаний в регионы
В Госдуме предложили ускорить переезд главных офисов госкомпаний в регионы - РИА Новости, 02.02.2026
В Госдуме предложили ускорить переезд главных офисов госкомпаний в регионы
Депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили ускорить переезд главных офисов государственных компаний в... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T19:39:00+03:00
2026-02-02T19:39:00+03:00
2026-02-02T19:39:00+03:00
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20250702/matusova-2026676503.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф
В Госдуме предложили ускорить переезд главных офисов госкомпаний в регионы
РИА Новости: в ГД призвали ускорить переезд главных офисов госкомпаний в регионы
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили ускорить переезд главных офисов государственных компаний в регионы.
Обращение с соответствующим предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность ускорения исполнения поручения президента Российской Федерации путём утверждения конкретных сроков и этапов релокации центральных офисов государственных компаний и компаний с государственным участием, а также определения ответственных федеральных органов исполнительной власти за координацию и контроль реализации данных решений", - сказано в документе.
Отмечается, что ускорение реализации указанных мер позволит обеспечить своевременное исполнение поручения президента, повысить предсказуемость государственной политики в сфере пространственного развития и создать условия для практического начала переезда центральных офисов в субъекты РФ
.
"Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить профильным органам исполнительной власти актуализировать работу, направленную на ускорение реализации поручения президента Российской Федерации о релокации центральных офисов государственных корпораций и компаний с государственным участием, а также проинформировать о планируемых сроках и этапах исполнения данного поручения", - подчеркивается в обращении.