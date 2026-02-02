Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ускорить переезд главных офисов госкомпаний в регионы
19:39 02.02.2026
В Госдуме предложили ускорить переезд главных офисов госкомпаний в регионы
Депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили ускорить переезд главных офисов государственных компаний в... РИА Новости, 02.02.2026
В Госдуме предложили ускорить переезд главных офисов госкомпаний в регионы

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили ускорить переезд главных офисов государственных компаний в регионы.
Обращение с соответствующим предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность ускорения исполнения поручения президента Российской Федерации путём утверждения конкретных сроков и этапов релокации центральных офисов государственных компаний и компаний с государственным участием, а также определения ответственных федеральных органов исполнительной власти за координацию и контроль реализации данных решений", - сказано в документе.
Отмечается, что ускорение реализации указанных мер позволит обеспечить своевременное исполнение поручения президента, повысить предсказуемость государственной политики в сфере пространственного развития и создать условия для практического начала переезда центральных офисов в субъекты РФ.
"Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить профильным органам исполнительной власти актуализировать работу, направленную на ускорение реализации поручения президента Российской Федерации о релокации центральных офисов государственных корпораций и компаний с государственным участием, а также проинформировать о планируемых сроках и этапах исполнения данного поручения", - подчеркивается в обращении.
Деловые партнеры в офисе - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Эксперт Матусова: регионы РФ все более интересны для переезда организаций
2 июля 2025, 10:47
 
РоссияГосдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
