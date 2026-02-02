В Госдуме предложили ускорить переезд главных офисов госкомпаний в регионы

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили ускорить переезд главных офисов государственных компаний в регионы.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность ускорения исполнения поручения президента Российской Федерации путём утверждения конкретных сроков и этапов релокации центральных офисов государственных компаний и компаний с государственным участием, а также определения ответственных федеральных органов исполнительной власти за координацию и контроль реализации данных решений", - сказано в документе.

"Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить профильным органам исполнительной власти актуализировать работу, направленную на ускорение реализации поручения президента Российской Федерации о релокации центральных офисов государственных корпораций и компаний с государственным участием, а также проинформировать о планируемых сроках и этапах исполнения данного поручения", - подчеркивается в обращении.