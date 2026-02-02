Рейтинг@Mail.ru
Госдума направила Мишустину 186 вопросов в рамках подготовки к отчету - РИА Новости, 02.02.2026
16:49 02.02.2026
Госдума направила Мишустину 186 вопросов в рамках подготовки к отчету
Госдума направила Мишустину 186 вопросов в рамках подготовки к отчету - РИА Новости, 02.02.2026
Госдума направила Мишустину 186 вопросов в рамках подготовки к отчету
Госдума направила 186 вопросов от всех думских фракций премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в рамках подготовки к отчету правительства, сообщили в пресс-службы РИА Новости, 02.02.2026
политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Единая Россия
Госдума направила Мишустину 186 вопросов в рамках подготовки к отчету

ГД направила 186 вопросов Мишустину в рамках подготовки к отчету правительства

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Госдума направила 186 вопросов от всех думских фракций премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в рамках подготовки к отчету правительства, сообщили в пресс-службы палаты парламента.
"В Государственной Думе идет подготовка к ежегодному отчету правительства РФ. В ходе нее Госдумой на минувшей неделе председателю правительства РФ Михаилу Мишустину направлено 186 письменных вопросов от всех политических фракций ГД. В соответствии с нормами регламента, ответы на них будут предоставлены депутатам также в письменном виде", - сказано в сообщении.
Отмечается, что также продолжаются встречи Мишустина с политическими фракциями Госдумы: одна из них - с фракцией "Единая Россия" - состоялась 26 января, а еще четыре - пройдут 3 и 12 февраля.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что "отчет правительства РФ состоится на последней неделе февраля - с 24 по 26 число, окончательная дата будет определена несколько позже". По его словам, в этом году принято решение начать встречи раньше, чтобы было больше возможностей для обсуждения вопросов, проблемных тем и времени на подготовку к заседанию.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Мишустин заявил о важности равномерного развития России
28 января, 11:21
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
