Госдума направила Мишустину 186 вопросов в рамках подготовки к отчету

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Госдума направила 186 вопросов от всех думских фракций премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в рамках подготовки к отчету правительства, сообщили в пресс-службы палаты парламента.

"В Государственной Думе идет подготовка к ежегодному отчету правительства РФ. В ходе нее Госдумой на минувшей неделе председателю правительства РФ Михаилу Мишустину направлено 186 письменных вопросов от всех политических фракций ГД. В соответствии с нормами регламента, ответы на них будут предоставлены депутатам также в письменном виде", - сказано в сообщении.

Отмечается, что также продолжаются встречи Мишустина с политическими фракциями Госдумы: одна из них - с фракцией "Единая Россия" - состоялась 26 января, а еще четыре - пройдут 3 и 12 февраля.