В Госдуму внесли проект о пожизненном запрете на въезд в Россию осужденным

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается установить пожизненный запрет на въезд в Россию иностранным гражданам, имеющим судимость, документ доступен в думской электронной базе.

"Данные меры предлагаются в целях недопущения нанесения значительного вреда гражданам Российской Федерации и нарушения их базовых прав, а также в качестве предупредительных мер по снижению уровня преступности среди иностранных граждан и лиц без гражданства", - заключается в документе.