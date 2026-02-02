Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о пожизненном запрете на въезд в Россию осужденным - РИА Новости, 02.02.2026
15:38 02.02.2026
В Госдуму внесли проект о пожизненном запрете на въезд в Россию осужденным
В Госдуму внесли проект о пожизненном запрете на въезд в Россию осужденным - РИА Новости, 02.02.2026
В Госдуму внесли проект о пожизненном запрете на въезд в Россию осужденным
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 02.02.2026
россия
общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуму внесли проект о пожизненном запрете на въезд в Россию осужденным

В ГД внесли проект о пожизненном запрете на въезд иностранцам с судимостью

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается установить пожизненный запрет на въезд в Россию иностранным гражданам, имеющим судимость, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается установить пожизненный запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим как неснятую или непогашенную, так и снятую и погашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений", - говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что в настоящее время в отношении осужденных иностранных граждан приняты меры по недопущению въезда на территорию РФ только на определенный период.
"Данные меры предлагаются в целях недопущения нанесения значительного вреда гражданам Российской Федерации и нарушения их базовых прав, а также в качестве предупредительных мер по снижению уровня преступности среди иностранных граждан и лиц без гражданства", - заключается в документе.
