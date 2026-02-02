Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом Госдумы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 02.02.2026
Володин назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом Госдумы
Володин назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом Госдумы - РИА Новости, 02.02.2026
Володин назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом Госдумы
Поддержка участников спецоперации и их близких остается ключевым приоритетом в повестке ГД, система норм, сформированная с 2022 года, постоянно... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:16:00+03:00
2026-02-02T15:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
россия
Володин назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом Госдумы

Володин: поддержка участников СВО и их близких остается ключевым приоритетом ГД

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Поддержка участников спецоперации и их близких остается ключевым приоритетом в повестке ГД, система норм, сформированная с 2022 года, постоянно совершенствуется, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым приоритетом в повестке Государственной думы. Сформированная с 2022 года система норм постоянно совершенствуется. Правовое поле должно отвечать меняющейся ситуации. Мы повышаем эффективность регулирования, обеспечивая все необходимые условия для достижения целей СВО", - сказал Володин, слова которого привела пресс-служба Госдумы.

Госдума рассмотрит два законопроекта о поддержке участников СВО и их семей
12 января, 19:17
Пресс-служба уточнила, что ГД в январе рассмотрела 157 законопроектов, из которых 22 стали законами, кроме того, 45 законопроектов рассмотрели в процедуре первого чтения. Она также отметила, что девять законов инициировал президент РФ Владимир Путин: речь идет о ратификации международных соглашений, которые, в том числе, относятся к защите прав и свобод граждан России и стран-партнеров от необоснованного преследования зарубежными органами юстиции. Как уточнил Володин, всех их рассмотрели в приоритетном порядке.
"Важно, что большая часть принятых законов - 77,3% - была одобрена депутатами всех фракций. В вопросах поддержки решений нашего президента, отстаивания суверенитета, достижения целей развития страны мы все едины", - добавил председатель Госдумы.
В январе были приняты в первом чтении законопроекты, которые расширяют социальные гарантии для участников и ветеранов СВО. Они направлены на расширение возможностей для членов их семей на получение образования.
Также депутаты приняли в первом чтении решения в части повышения качества и безопасности детского отдыха, доступности лекарственных средств для граждан, живущих в отдаленных районах, в третьем чтении - закон о защите прав заемщиков микрофинансовых организаций и другие.
Госдума за год приняла 30 законов, направленных на обеспечение СВО
23 декабря 2025, 12:34
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
