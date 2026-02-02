Володин назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом Госдумы

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Поддержка участников спецоперации и их близких остается ключевым приоритетом в повестке ГД, система норм, сформированная с 2022 года, постоянно совершенствуется, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

« "Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым приоритетом в повестке Государственной думы. Сформированная с 2022 года система норм постоянно совершенствуется. Правовое поле должно отвечать меняющейся ситуации. Мы повышаем эффективность регулирования, обеспечивая все необходимые условия для достижения целей СВО", - сказал Володин, слова которого привела пресс-служба Госдумы.

Пресс-служба уточнила, что ГД в январе рассмотрела 157 законопроектов, из которых 22 стали законами, кроме того, 45 законопроектов рассмотрели в процедуре первого чтения. Она также отметила, что девять законов инициировал президент РФ Владимир Путин : речь идет о ратификации международных соглашений, которые, в том числе, относятся к защите прав и свобод граждан России и стран-партнеров от необоснованного преследования зарубежными органами юстиции. Как уточнил Володин, всех их рассмотрели в приоритетном порядке.

« "Важно, что большая часть принятых законов - 77,3% - была одобрена депутатами всех фракций. В вопросах поддержки решений нашего президента, отстаивания суверенитета, достижения целей развития страны мы все едины", - добавил председатель Госдумы.

В январе были приняты в первом чтении законопроекты, которые расширяют социальные гарантии для участников и ветеранов СВО. Они направлены на расширение возможностей для членов их семей на получение образования.