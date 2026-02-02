Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект об ответственности за оскорбление памяти жертв геноцида - РИА Новости, 02.02.2026
10:37 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/gosduma-2071649337.html
В ГД внесли проект об ответственности за оскорбление памяти жертв геноцида
общество
россия
госдума рф
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД внесли проект об ответственности за оскорбление памяти жертв геноцида

В ГД внесли проект о наказании за оскорбление памяти жертв геноцида народа СССР

Здание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Госдуму внесён проект об уголовной ответственности вплоть до пяти лет лишения свободы за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 354.1 и 243.4 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по обеим статьям составляет до пяти лет лишения свободы.
"Предлагается ввести аналогичную правовую защиту памяти жертв геноцида советского народа: мирных граждан военнопленных, пострадавших от рук нацистов их пособников, - дополнив статью 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ответственностью за оскорбление памяти жертв геноцида", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Также законопроектом предлагается распространить объем правовой защиты, установленный в статье 243.4 УК РФ для захоронений и объектов, увековечивающих память защитников Отечества, также и на захоронения жертв геноцида советского народа и объекты, увековечивающие их память. По мнению авторов законопроекта, это позволит обеспечить их охрану от посягательств и подчеркнет значимость подвига советского народа в борьбе с нацистами и их пособниками.
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
