Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме хотят обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/gosduma-2071604011.html
В Госдуме хотят обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП
В Госдуме хотят обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП - РИА Новости, 02.02.2026
В Госдуме хотят обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП
Депутаты Госдумы предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T01:20:00+03:00
2026-02-02T01:20:00+03:00
общество
осаго
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg
https://ria.ru/20250610/evroprotokol-2022026505.html
https://ria.ru/20250916/osago-2042216389.html
https://ria.ru/20250521/komitet-2018216267.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_ff5e0cd64c8df72439d673f8c5c1717a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, осаго, госдума рф
Общество, ОСАГО, Госдума РФ
В Госдуме хотят обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП

РИА Новости: страховщиков могут обязать взыскивать выплаты с виновников ДТП

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами.
Соответствующий межфракционный законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
ДТП в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Госдума приняла закон об увеличении лимита выплат по европротоколу
10 июня 2025, 15:01
"Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработан в целях создания условий для более эффективного и справедливого формирования тарифной политики по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом устанавливается обязанность Банка России публиковать статистические сведения об уровне предъявления регрессных требований в целом по России на официальном сайте.
Также устанавливается обязанность страховщиков по предъявлению регрессного требования, при определенных обстоятельствах (например, умысел или опьянение причинителя вреда) в случаях и порядке, определенных Банком России. Данное положение, по мнению авторов, позволит исключить добровольный отказ страховщика от действий, направленных на получение денежных средств от недобросовестных причинителей вреда в результате ДТП.
Проектом предусматривается обязанность страховщиков предъявлять регрессные требования к добровольной уплате, лицам, причинившим вред, а также обеспечивается возможность их оплачивать посредством инфраструктуры электронного правительства, что существенно повысит информированность лиц, обязанных уплатить по регрессному требованию страховщика, о наличии такой обязанности, упростит для них ее исполнение
Регистрация полиса ОСАГО онлайн - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Страховщики разрабатывают прозрачный порядок дополнительных выплат по ОСАГО
16 сентября 2025, 13:45
Кроме того, проект федерального закона вносит еще одно изменения в процедуру взыскание регрессных требований страховщиками - на взыскание регрессных требований по ОСАГО с отдельных лиц распространяется приказное судопроизводство. Данное положение, как отмечается в сопроводительных документах, упростит взыскание требований и не приведет к ухудшению положения ответчиков в связи с тем, что все условия договора ОСАГО (в том числе условия предъявления регрессных требований) определены страховым законодательством, а также имеется возможность обжалования судебного акта до его вступления в силу.
"Регресс по ОСАГО - это не ноу-хау, а действующая и, что самое главное, действенная практика", - сказал Нилов РИА Новости.
Он отметил, что такая практика дает возможность страховой компании сначала произвести выплату потерпевшим, а затем через суд взыскать с виновников ДТП выплаченную сумму, частично или в полном размере, если условия договора страхования автогражданки были нарушены.
"Скажем, водитель рулил в состоянии опьянения, не имел прав, покинул место аварии. Но это, к сожалению, не обязательная схема, а только право страховщиков. Право, которым они практически не пользуются. И, чтобы не терять деньги, перекладывают свои расходы на добросовестных водителей, увеличивая тарифы. Поэтому мы с коллегами взялись сделать финансовый регресс для водителей-лихачей обязательным", - добавил политик.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении лимита выплат по ОСАГО
21 мая 2025, 11:40
 
ОбществоОСАГОГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала