В Госдуме хотят обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами.

Соответствующий межфракционный законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработан в целях создания условий для более эффективного и справедливого формирования тарифной политики по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСА ГО)", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Проектом устанавливается обязанность Банка России публиковать статистические сведения об уровне предъявления регрессных требований в целом по России на официальном сайте.

Также устанавливается обязанность страховщиков по предъявлению регрессного требования, при определенных обстоятельствах (например, умысел или опьянение причинителя вреда) в случаях и порядке, определенных Банком России. Данное положение, по мнению авторов, позволит исключить добровольный отказ страховщика от действий, направленных на получение денежных средств от недобросовестных причинителей вреда в результате ДТП.

Проектом предусматривается обязанность страховщиков предъявлять регрессные требования к добровольной уплате, лицам, причинившим вред, а также обеспечивается возможность их оплачивать посредством инфраструктуры электронного правительства, что существенно повысит информированность лиц, обязанных уплатить по регрессному требованию страховщика, о наличии такой обязанности, упростит для них ее исполнение

Кроме того, проект федерального закона вносит еще одно изменения в процедуру взыскание регрессных требований страховщиками - на взыскание регрессных требований по ОСАГО с отдельных лиц распространяется приказное судопроизводство. Данное положение, как отмечается в сопроводительных документах, упростит взыскание требований и не приведет к ухудшению положения ответчиков в связи с тем, что все условия договора ОСАГО (в том числе условия предъявления регрессных требований) определены страховым законодательством, а также имеется возможность обжалования судебного акта до его вступления в силу.

"Регресс по ОСАГО - это не ноу-хау, а действующая и, что самое главное, действенная практика", - сказал Нилов РИА Новости.

Он отметил, что такая практика дает возможность страховой компании сначала произвести выплату потерпевшим, а затем через суд взыскать с виновников ДТП выплаченную сумму, частично или в полном размере, если условия договора страхования автогражданки были нарушены.