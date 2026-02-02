Рейтинг@Mail.ru
19:26 02.02.2026
Дмитриев призвал к отставке Стармера
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь призвал к отставке
Дмитриев призвал к отставке Стармера

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь призвал к отставке премьера Великобритании Кира Стармера.
"Кир Стармер должен уйти в отставку", - написал Дмитриев в соцсети X.
В январе глава РФПИ провел в той же соцсети опрос о том, должен ли британский премьер покинуть свой пост. Финальный процент проголосовавших за отставку Стармера составил 96%.
Дмитриев прокомментировал визит премьера Британии в Китай
Дмитриев прокомментировал визит премьера Британии в Китай
28 января, 00:30
 
