https://ria.ru/20260202/glava-2071791710.html
Дмитриев призвал к отставке Стармера
Дмитриев призвал к отставке Стармера - РИА Новости, 02.02.2026
Дмитриев призвал к отставке Стармера
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь призвал к отставке... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T19:26:00+03:00
2026-02-02T19:26:00+03:00
2026-02-02T19:27:00+03:00
россия
великобритания
кир стармер
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_0:106:2905:1740_1920x0_80_0_0_27b1db25be67491a79640c9487244515.jpg
https://ria.ru/20260128/glava-2070662661.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_6b50460841ef9f0810d0de84e6bd82c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, кир стармер, кирилл дмитриев
Россия, Великобритания, Кир Стармер, Кирилл Дмитриев
Дмитриев призвал к отставке Стармера
Глава РФПИ Дмитриев вновь призвал Стармера уйти в отставку