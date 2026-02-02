Экс-глава администрации в Брянской области получил срок за мошенничество

ТУЛА, 2 фев – РИА Новости. Бывшего главу Карачевской городской администрации Брянской области осудили на три года за превышение должностных полномочий, мошенничество и фальсификацию доказательств по гражданскому делу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Старший прокурор уголовно-судебного управления Эдгард Лачинов поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 62-летнего бывшего главы Карачевской городской администрации. Он признан судом виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы СУСК России по Брянской области, фигурант договорился с руководителем фирмы о совместном ведении бизнеса, незаконно предоставив для этого в аренду земельный участок. Также он с помощью подложных документов пытался взыскать с этой компании 2,7 миллиона рублей за якобы непогашенную задолженность.
"С учетом собранных следователем доказательств приговором суда за совершение мошенничества виновный приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в ведомстве.
Мужчину взяли под стражу в зале суда.
