Новый план Германии против России вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 02.02.2026
09:59 02.02.2026
Новый план Германии против России вызвал переполох на Западе
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал стремление Германии разработать ядерное оружие для сдерживания России.
2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал стремление Германии разработать ядерное оружие для сдерживания России.
«
"У России нет планов нападения на Германию или Финляндию, но если этих планов по созданию ядерного оружия будут придерживаться, позиция России может кардинально измениться. Мы не должны менять стратегию безопасности в Европе, США могут оставаться нашим главным гарантом сдерживания", — написал он.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии".
