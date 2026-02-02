https://ria.ru/20260202/germaniya-2071637732.html
Новый план Германии против России вызвал переполох на Западе
Новый план Германии против России вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 02.02.2026
Новый план Германии против России вызвал переполох на Западе
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал стремление Германии разработать ядерное оружие для сдерживания России. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T09:59:00+03:00
2026-02-02T09:59:00+03:00
2026-02-02T09:59:00+03:00
в мире
россия
германия
владимир путин
финляндия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
https://ria.ru/20260202/kim-2071637184.html
россия
германия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, владимир путин, финляндия, нато
В мире, Россия, Германия, Владимир Путин, Финляндия, НАТО
Новый план Германии против России вызвал переполох на Западе
Финский политик Мема раскритиковал желание Германии заполучить ядерное оружие