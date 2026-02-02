Рейтинг@Mail.ru
Германия перестала скрывать одержимость реваншем, заявил МИД России
20:29 02.02.2026 (обновлено: 20:32 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/germanija-2071801211.html
Германия перестала скрывать одержимость реваншем, заявил МИД России
Власти Германии перестали скрывать, что в отношениях с Россией ими движет одержимость реваншем за прежние поражения, заявил российский МИД. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T20:29:00+03:00
2026-02-02T20:32:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046717540.html
2026
МИД России
МИД России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Германии перестали скрывать, что в отношениях с Россией ими движет одержимость реваншем за прежние поражения, заявил российский МИД.
"Германские власти перестали скрывать тот факт, что в отношениях с нашей страной ими движет одержимость реваншем за прежние поражения. Они пытаются предать забвению важнейший для судеб Европы процесс исторического примирения народов России и Германии", - говорится в ответах министерства на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы российского МИД Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В МИД России рассказали о ситуации в отношениях с Германией
6 октября 2025, 20:26
 
