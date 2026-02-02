В Германии потребление пива упало до исторического минимума

БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Потребление пива в Германии в 2025 году упало до минимума с момента начала наблюдений в 1993 году, сообщает в понедельник Федеральное статистическое бюро страны ( Потребление пива в Германии в 2025 году упало до минимума с момента начала наблюдений в 1993 году, сообщает в понедельник Федеральное статистическое бюро страны ( Destatis ).

"В 2025 году объем продаж пива немецкими пивоварнями и пивными складами сократился по сравнению с предыдущим годом на 6,0 % или 497,1 млн литров до примерно 7,8 млрд литров… Это стало самым значительным сокращением продаж с начала ведения статистики в 1993 году. Впервые объем продаж пива упал ниже 8 млрд литров", - говорится в пресс-релизе ведомства.

При этом в статистику не были включены безалкогольное пиво и солодовые напитки, а также пиво, поставленное не из стран ЕС , сообщает Destatis

В целом в 2025 году в динамике продаж пива прослеживались обычные сезонные изменения, выражающиеся в резком росте продаж весной и летом и резком спаде в осенний и зимний периоды. При этом Destatis выделила долгосрочную тенденцию к снижению потребления пива в виде спада объемов продаж с 2015 по 2025 годы на 18,9%, то есть на 1,8 миллиарда литров.

Внутренний рынок занимает примерно 82,5% от всего проданного объема пива, остальные 17,5% приходятся на экспорт. При этом в 2025 году на внутреннем рынке было реализовано 6,4 миллиарда литров, что на 5,8% ниже, чем в 2024 году. В сфере экспорта пива в 2025 году также произошло снижение на 7% по сравнению с прошлым годом, говорится в материале.