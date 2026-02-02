Рейтинг@Mail.ru
В Германии потребление пива упало до исторического минимума - РИА Новости, 02.02.2026
15:36 02.02.2026
В Германии потребление пива упало до исторического минимума
В Германии потребление пива упало до исторического минимума
в мире, германия, destatis, евросоюз
В мире, Германия, Destatis, Евросоюз
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМужчина с пивом
Мужчина с пивом. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Потребление пива в Германии в 2025 году упало до минимума с момента начала наблюдений в 1993 году, сообщает в понедельник Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).
"В 2025 году объем продаж пива немецкими пивоварнями и пивными складами сократился по сравнению с предыдущим годом на 6,0 % или 497,1 млн литров до примерно 7,8 млрд литров… Это стало самым значительным сокращением продаж с начала ведения статистики в 1993 году. Впервые объем продаж пива упал ниже 8 млрд литров", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Китай потеснил Германию и стал крупнейшим экспортером пива в Россию
6 декабря 2025, 10:15
При этом в статистику не были включены безалкогольное пиво и солодовые напитки, а также пиво, поставленное не из стран ЕС, сообщает Destatis.
В целом в 2025 году в динамике продаж пива прослеживались обычные сезонные изменения, выражающиеся в резком росте продаж весной и летом и резком спаде в осенний и зимний периоды. При этом Destatis выделила долгосрочную тенденцию к снижению потребления пива в виде спада объемов продаж с 2015 по 2025 годы на 18,9%, то есть на 1,8 миллиарда литров.
Внутренний рынок занимает примерно 82,5% от всего проданного объема пива, остальные 17,5% приходятся на экспорт. При этом в 2025 году на внутреннем рынке было реализовано 6,4 миллиарда литров, что на 5,8% ниже, чем в 2024 году. В сфере экспорта пива в 2025 году также произошло снижение на 7% по сравнению с прошлым годом, говорится в материале.
Снижение потребления также коснулось пивных коктейлей, то есть пива, смешанного с безалкогольными добавками, например, с лимонадом или фруктовыми соками. По сравнению с 2024 годом в 2025 потребление пивных коктейлей упало на 5,2%. При этом доля потребления пивных коктейлей достигла 402 миллиона литров, что составляет 5,2% от общего объема, сообщает Destatis.
Пивоварня - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В России снизились розничные продажи пива
30 января, 08:19
 
