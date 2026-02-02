В Германии начинается крупнейшая забастовка на общественном транспорте

БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. В понедельник по всей Германии пройдут масштабные забастовки, в ходе которых в крупнейших городах и общинах страны будет приостановлено движение общественного транспорта, как следует из анонса профсоюза Ver.di.
Так, многим миллионам пассажиров следует уже с самого раннего утра и до самой ночи ожидать ограничений в работе общественного транспорта почти во всех федеральных землях страны.
На юго-западе страны без общественного транспорта окажутся города Штутгарт, Карлсруэ, Хайльбронн, Фрайбург, Баден-Баден, Эсслинген и Констанц.
К муниципальным транспортным предприятиям, которые присоединились к забастовкам, относятся также почти все крупные города Северного Рейна-Вестфалии — Кёльн, Дюссельдорф, Дуйсбург, Дортмунд и Билефельд.
В Шлезвиг-Гольштейне Ver.di призвал к забастовке водителей автобусов в Киле, Любеке, Ноймюнстере и Фленсбурге. В Саксонии-Анхальт, по данным профсоюза, остановятся автобусы и трамваи в городах Галле и Магдебурге.
В земле Гессен Ver.di ожидает забастовок сотрудников транспортных предприятий во Франкфурте-на-Майне, Касселе, Висбадене, Гиссене и Марбурге.
В Мекленбурге-Передней Померании и Бранденбурге забастовки затронут транспортные компании почти во всех регионах земель.
Единственной федеральной землёй, где забастовки не запланированы, является Нижняя Саксония, где ещё действуют договоренности о соблюдении "мира" с работодателями.
Также без ограничений будут курсировать поезда Deutsche Bahn. Таким образом, пассажиры смогут пересесть на обслуживаемые концерном городские электрички в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Штутгарте, Кёльне, Нюрнберге и в ряде регионов. Забастовки не затронут и поезда дальнего и регионального следования.
С помощью забастовок профсоюз намерен усилить давление на работодателей во всех 16 федеральных землях в текущем раунде переговоров. Ver.di, среди прочего, требует сокращения суммарного рабочего времени в неделю и продолжительности смен, увеличения перерывов для отдыха, а также более высоких надбавок за выход на ночную и смену или в выходные.
Ожидается, что в общей сложности в забастовках будут участвовать около 100 тысяч работников, работающих на 150 транспортных предприятий.
