В Германии начинается крупнейшая забастовка на общественном транспорте

БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. В понедельник по всей Германии пройдут масштабные забастовки, в ходе которых в крупнейших городах и общинах страны будет приостановлено движение общественного транспорта, как следует из анонса профсоюза В понедельник по всей Германии пройдут масштабные забастовки, в ходе которых в крупнейших городах и общинах страны будет приостановлено движение общественного транспорта, как следует из анонса профсоюза Ver.di

Так, многим миллионам пассажиров следует уже с самого раннего утра и до самой ночи ожидать ограничений в работе общественного транспорта почти во всех федеральных землях страны.

Гамбурге и Нюрнберг, Аугсбург, Полностью остановится общественный транспорт в Берлине Бремене . В Баварии забастовки затронут, в частности, Мюнхен Регенсбург , Бамберг, Пассау, Ландсхут и Швайнфурт.

Дюссельдорф, Дуйсбург, К муниципальным транспортным предприятиям, которые присоединились к забастовкам, относятся также почти все крупные города Северного Рейна-Вестфалии — Кёльн Дортмунд и Билефельд.

Шлезвиг-Гольштейне Ver.di призвал к забастовке водителей автобусов в Киле, Любеке , Ноймюнстере и Фленсбурге. В Саксонии-Анхальт , по данным профсоюза, остановятся автобусы и трамваи в городах Галле и Магдебурге.

Тюрингии , по информации профсоюза, забастовки затронут транспортные предприятия в Эрфурте , Йене, Гере, Готе, Веймаре и ряде административных районов. В Саксонии забастовка коснётся крупнейших городов земли Хемница, Дрездена Лейпцига и Цвиккау.

В земле Гессен Ver.di ожидает забастовок сотрудников транспортных предприятий во Франкфурте-на-Майне , Касселе, Висбадене , Гиссене и Марбурге.

Мекленбурге-Передней Померании и Бранденбурге забастовки затронут транспортные компании почти во всех регионах земель.

Единственной федеральной землёй, где забастовки не запланированы, является Нижняя Саксония , где ещё действуют договоренности о соблюдении "мира" с работодателями.

Также без ограничений будут курсировать поезда Deutsche Bahn . Таким образом, пассажиры смогут пересесть на обслуживаемые концерном городские электрички в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Штутгарте, Кёльне, Нюрнберге и в ряде регионов. Забастовки не затронут и поезда дальнего и регионального следования.

С помощью забастовок профсоюз намерен усилить давление на работодателей во всех 16 федеральных землях в текущем раунде переговоров. Ver.di, среди прочего, требует сокращения суммарного рабочего времени в неделю и продолжительности смен, увеличения перерывов для отдыха, а также более высоких надбавок за выход на ночную и смену или в выходные.