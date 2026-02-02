Рейтинг@Mail.ru
В Германии начинается крупнейшая забастовка на общественном транспорте - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/germanija-2071602770.html
В Германии начинается крупнейшая забастовка на общественном транспорте
В Германии начинается крупнейшая забастовка на общественном транспорте - РИА Новости, 02.02.2026
В Германии начинается крупнейшая забастовка на общественном транспорте
В понедельник по всей Германии пройдут масштабные забастовки, в ходе которых в крупнейших городах и общинах страны будет приостановлено движение общественного... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T01:02:00+03:00
2026-02-02T01:02:00+03:00
в мире
берлин (город)
гамбург (город)
мюнхен
deutsche bahn
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/34460/65/344606500_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_52f7b4bf37984cd168d2bce5ec903216.jpg
https://ria.ru/20260120/profsojuz-2068991415.html
https://ria.ru/20251128/italija-2058352269.html
https://ria.ru/20251126/ispaniya-2057831652.html
берлин (город)
гамбург (город)
мюнхен
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/34460/65/344606500_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_28e4c0ab675f54846e0ac615288002e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), гамбург (город), мюнхен, deutsche bahn, германия
В мире, Берлин (город), Гамбург (город), Мюнхен, Deutsche Bahn, Германия
В Германии начинается крупнейшая забастовка на общественном транспорте

В крупнейших гродах Германии начинается забастовка на общественном транспорте

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваЗабастовка машинистов в Германии
Забастовка машинистов в Германии - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Забастовка машинистов в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. В понедельник по всей Германии пройдут масштабные забастовки, в ходе которых в крупнейших городах и общинах страны будет приостановлено движение общественного транспорта, как следует из анонса профсоюза Ver.di.
Так, многим миллионам пассажиров следует уже с самого раннего утра и до самой ночи ожидать ограничений в работе общественного транспорта почти во всех федеральных землях страны.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Тысячи сотрудников дорожной отрасли проведут забастовку в Германии
20 января, 12:07
Полностью остановится общественный транспорт в Берлине, Гамбурге и Бремене. В Баварии забастовки затронут, в частности, Мюнхен, Нюрнберг, Аугсбург, Регенсбург, Бамберг, Пассау, Ландсхут и Швайнфурт.
На юго-западе страны без общественного транспорта окажутся города Штутгарт, Карлсруэ, Хайльбронн, Фрайбург, Баден-Баден, Эсслинген и Констанц.
К муниципальным транспортным предприятиям, которые присоединились к забастовкам, относятся также почти все крупные города Северного Рейна-Вестфалии — Кёльн, Дюссельдорф, Дуйсбург, Дортмунд и Билефельд.
В Шлезвиг-Гольштейне Ver.di призвал к забастовке водителей автобусов в Киле, Любеке, Ноймюнстере и Фленсбурге. В Саксонии-Анхальт, по данным профсоюза, остановятся автобусы и трамваи в городах Галле и Магдебурге.
В Тюрингии, по информации профсоюза, забастовки затронут транспортные предприятия в Эрфурте, Йене, Гере, Готе, Веймаре и ряде административных районов. В Саксонии забастовка коснётся крупнейших городов земли Хемница, Дрездена, Лейпцига и Цвиккау.
Сотрудники профсоюзов вышли на забастовку в Милане, Италия - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Италии сотрудники профсоюзов вышли на забастовку
28 ноября 2025, 14:24
В земле Гессен Ver.di ожидает забастовок сотрудников транспортных предприятий во Франкфурте-на-Майне, Касселе, Висбадене, Гиссене и Марбурге.
В Мекленбурге-Передней Померании и Бранденбурге забастовки затронут транспортные компании почти во всех регионах земель.
Единственной федеральной землёй, где забастовки не запланированы, является Нижняя Саксония, где ещё действуют договоренности о соблюдении "мира" с работодателями.
Также без ограничений будут курсировать поезда Deutsche Bahn. Таким образом, пассажиры смогут пересесть на обслуживаемые концерном городские электрички в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Штутгарте, Кёльне, Нюрнберге и в ряде регионов. Забастовки не затронут и поезда дальнего и регионального следования.
С помощью забастовок профсоюз намерен усилить давление на работодателей во всех 16 федеральных землях в текущем раунде переговоров. Ver.di, среди прочего, требует сокращения суммарного рабочего времени в неделю и продолжительности смен, увеличения перерывов для отдыха, а также более высоких надбавок за выход на ночную и смену или в выходные.
Ожидается, что в общей сложности в забастовках будут участвовать около 100 тысяч работников, работающих на 150 транспортных предприятий.
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Испании отменили рейсы поездов из-за забастовки персонала
26 ноября 2025, 20:17
 
В миреБерлин (город)Гамбург (город)МюнхенDeutsche BahnГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала