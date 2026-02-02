Рейтинг@Mail.ru
Арбелоа рассказал о первых шести матчах во главе "Реала"
Футбол
 
02:02 02.02.2026
Арбелоа рассказал о первых шести матчах во главе "Реала"
Арбелоа рассказал о первых шести матчах во главе "Реала"
Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа сравнил себя с персонажем "Властелина Колец" Гэндальфом Белым, комментируя свою работу в первые три недели во
испания
валенсия (область)
спорт, испания, валенсия (область), альваро арбелоа, хаби алонсо, райо вальекано, реал мадрид, вильярреал, чемпионат испании по футболу, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Испания, Валенсия (область), Альваро Арбелоа, Хаби Алонсо, Райо Вальекано, Реал Мадрид, Вильярреал, Чемпионат Испании по футболу, Лига чемпионов УЕФА
Футболисты "Реала"
Футболисты Реала
© Соцсети ФК "Реал"
Футболисты "Реала". Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа сравнил себя с персонажем "Властелина Колец" Гэндальфом Белым, комментируя свою работу в первые три недели во главе футбольного клуба.
"Реал" в воскресенье дома обыграл "Райо Вальекано" в матче 22-го тура Ла Лиги со счетом 2:1. Арбелоа провел во главе "сливочных" свой шестой матч, в которых его команда одержала четыре победы при двух поражениях. Он возглавил "Реал" 12 января, сменив на посту Хаби Алонсо,
"Нет, что вы... Я ведь не Гэндальф Белый, правда? - ответил Арбелоа на вопрос о том, близка ли команда сейчас к той, какой специалист хочет ее видеть. - То, чего я хотел от своих игроков, я и вижу - самоотдача, отношение, настрой и понимание того, что для победы в каждом матче нам недостаточно одного лишь качества. Старание, которое они продемонстрировали сегодня, и желание должны быть стабильными. И мы будем работать над этой стабильностью, которая нам и нужна. Стабильность в эффективности, в настрое, в амбициях, в отношении. Нужно быть стабильным, потому что это "Реал".
Полузащитник мадридского Реала Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Реал" обыграл "Райо Вальекано" в Ла Лиге благодаря голу с пенальти
Вчера, 18:13
"Для победы над "Райо Вальекано" нам пришлось сделать больше, чем остальным командам Ла Лиги. Точно так же, когда мы едем в Вильярреал или Валенсию. И уж точно "Валенсия" у себя дома сыграет против "Реала" матч года. А нам для победы нужно будет провести по-настоящему великий матч", - цитирует Арбелоа As.
Гэндальф - один центральных персонажей произведений Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" и "Хоббит, или Туда и обратно". Это мудрый и могущественный волшебник, он перевоплотился в Гэндальфа Белого после своей телесной смерти, до этого он именовался Серым.
Арбелоа 42 года, он является воспитанником "Реала" и выиграл с командой чемпионат (2012), Кубок (2011, 2014) и Суперкубок Испании (2012), а также Лигу чемпионов (2014, 2016), клубный чемпионат мира (2014) и Суперкубок УЕФА (2014). Также он выступал за "Депортиво", английские "Ливерпуль" и "Вест Хэм". В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды - чемпионат Европы. Арбелоа ни разу не управлял командой на взрослом уровне. С 2020 года он работал в академии "Реала", тренируя молодежные команды мадридцев разных возрастов.
Трент Александер-Арнольд - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Тренер "Реала" Арбелоа сказал Александер-Арнольду искать новый клуб
23 января, 19:29
 
Футбол Спорт Испания Валенсия (область) Альваро Арбелоа Хаби Алонсо Райо Вальекано Реал Мадрид Вильярреал Чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов 2025-2026
 
