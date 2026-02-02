Арбелоа рассказал о первых шести матчах во главе "Реала"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа сравнил себя с персонажем "Властелина Колец" Гэндальфом Белым, комментируя свою работу в первые три недели во главе футбольного клуба.
"Реал" в воскресенье дома обыграл "Райо Вальекано" в матче 22-го тура Ла Лиги со счетом 2:1. Арбелоа провел во главе "сливочных" свой шестой матч, в которых его команда одержала четыре победы при двух поражениях. Он возглавил "Реал" 12 января, сменив на посту Хаби Алонсо,
"Нет, что вы... Я ведь не Гэндальф Белый, правда? - ответил Арбелоа на вопрос о том, близка ли команда сейчас к той, какой специалист хочет ее видеть. - То, чего я хотел от своих игроков, я и вижу - самоотдача, отношение, настрой и понимание того, что для победы в каждом матче нам недостаточно одного лишь качества. Старание, которое они продемонстрировали сегодня, и желание должны быть стабильными. И мы будем работать над этой стабильностью, которая нам и нужна. Стабильность в эффективности, в настрое, в амбициях, в отношении. Нужно быть стабильным, потому что это "Реал".
"Для победы над "Райо Вальекано" нам пришлось сделать больше, чем остальным командам Ла Лиги. Точно так же, когда мы едем в Вильярреал или Валенсию. И уж точно "Валенсия" у себя дома сыграет против "Реала" матч года. А нам для победы нужно будет провести по-настоящему великий матч", - цитирует Арбелоа As.
Гэндальф - один центральных персонажей произведений Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" и "Хоббит, или Туда и обратно". Это мудрый и могущественный волшебник, он перевоплотился в Гэндальфа Белого после своей телесной смерти, до этого он именовался Серым.
Арбелоа 42 года, он является воспитанником "Реала" и выиграл с командой чемпионат (2012), Кубок (2011, 2014) и Суперкубок Испании (2012), а также Лигу чемпионов (2014, 2016), клубный чемпионат мира (2014) и Суперкубок УЕФА (2014). Также он выступал за "Депортиво", английские "Ливерпуль" и "Вест Хэм". В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды - чемпионат Европы. Арбелоа ни разу не управлял командой на взрослом уровне. С 2020 года он работал в академии "Реала", тренируя молодежные команды мадридцев разных возрастов.