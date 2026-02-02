Арбелоа рассказал о первых шести матчах во главе "Реала"

"Нет, что вы... Я ведь не Гэндальф Белый, правда? - ответил Арбелоа на вопрос о том, близка ли команда сейчас к той, какой специалист хочет ее видеть. - То, чего я хотел от своих игроков, я и вижу - самоотдача, отношение, настрой и понимание того, что для победы в каждом матче нам недостаточно одного лишь качества. Старание, которое они продемонстрировали сегодня, и желание должны быть стабильными. И мы будем работать над этой стабильностью, которая нам и нужна. Стабильность в эффективности, в настрое, в амбициях, в отношении. Нужно быть стабильным, потому что это "Реал".