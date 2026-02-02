Рейтинг@Mail.ru
В ФСБ рассказали, кто готовил новую попытку теракта в Крыму
09:54 02.02.2026 (обновлено: 10:43 02.02.2026)
В ФСБ рассказали, кто готовил новую попытку теракта в Крыму
В ФСБ рассказали, кто готовил новую попытку теракта в Крыму
происшествия
республика крым
одесса
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
республика крым
одесса
россия
В ФСБ рассказали, кто готовил новую попытку теракта в Крыму

Сотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Новую попытку теракта в Крыму, а также предотвращенный летом подрыв бомбы в иконе организовывал живущий в Одессе сотрудник ССО ВСУ Иван Кринов, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
В понедельник служба сообщила о предотвращении теракта в административном здании УФСБ в Крыму, который готовил представитель сил специальных операций ВС Украины (ССО ВСУ). Задержан мужчина, который был вовлечен в преступление обманом и использовался втемную как смертник.
"Проведенными мероприятиями выявлено лицо, которое обманом вовлекло задержанного в противоправную деятельность и планировало террористический акт. Им оказался сотрудник отдельного центра специального назначения группы "Юг" ССО ВСУ старший лейтенант Кринов Иван Алексеевич, 10.01.1996 г.р. И. Кринов зарегистрирован в Краматорске. В настоящее время проживает по известному ФСБ России адресу в Одессе с супругой и малолетним ребенком... В августе 2025 года посредством мошеннических схем он уже привлекал жительницу Волгоградской области в качестве "живой бомбы" для передачи сотрудникам ФСБ России в Симферополе православной иконы с закамуфлированным в ней взрывным устройством. Террористический акт предотвращен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2013-2015 годах Кринов обучался в Краматорском технологическом техникуме, с 2015 по 2019 годы - в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, с 2016 по 2023 годы проходил службу в Донецком отряде военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, а с 2024 года является сотрудником ССО ВСУ.
В августе 2025 года ФСБ сообщало о задержании ставшей жертвой телефонных мошенников 54-летней жительницы Волгоградской области, которая пыталась по заказу Киева подорвать сотрудников УФСБ в Крыму, при этом самодельное взрывное устройство было вмонтировано в православную икону. Теракт предотвратили; по замыслу СБУ, женщина должна была погибнуть при взрыве.
ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Тихона
ПроисшествияРеспублика КрымОдессаРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
