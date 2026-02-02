В ФСБ рассказали, кто готовил новую попытку теракта в Крыму

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Новую попытку теракта в Крыму, а также предотвращенный летом подрыв бомбы в иконе организовывал живущий в Одессе сотрудник ССО ВСУ Иван Кринов, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что в 2013-2015 годах Кринов обучался в Краматорском технологическом техникуме, с 2015 по 2019 годы - в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, с 2016 по 2023 годы проходил службу в Донецком отряде военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, а с 2024 года является сотрудником ССО ВСУ.