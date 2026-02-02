В Крыму предотвратили теракт в здании ФСБ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в административном здании УФСБ в Крыму, который готовил использовавшийся втемную смертник по заданию спецслужб Украины, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена очередная попытка совершения террористического акта в отношении сотрудников ФСБ России, организованного спецслужбами Украины ... Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым Севастополю в отношении И. Кринова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 (покушение на террористический акт), части 4 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) и части 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Фигурант будет объявлен в международный розыск, задержан и привлечен к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.

Правоохранителями установлено, что представитель сил специальных операций ВС Украины (ССО ВСУ) связался с крымчанином через Telegram, представился сотрудником ФСБ России и предложил поступить на службу в органы безопасности. При этом в качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в административное здание Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления "предателей" в спецслужбе.

Отмечается, что после того, как мужчина прибыл на контрольно-пропускной пункт, он был досмотрен и задержан сотрудниками ФСБ России. При нем, как отмечают правоохранители, было обнаружено закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, состоящее из одного килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатора и поражающих элементов в виде шариков подшипников, срабатывающее при активации непосредственным исполнителем.