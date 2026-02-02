Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предотвратили теракт в здании ФСБ - РИА Новости, 02.02.2026
09:48 02.02.2026 (обновлено: 10:07 02.02.2026)
В Крыму предотвратили теракт в здании ФСБ
В Крыму предотвратили теракт в здании ФСБ - РИА Новости, 02.02.2026
В Крыму предотвратили теракт в здании ФСБ
Силовики предотвратили теракт в административном здании УФСБ в Крыму, который готовил использовавшийся втемную смертник по заданию спецслужб Украины, сообщили... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
россия
республика крым
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
россия
республика крым
украина
происшествия, россия, республика крым, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Республика Крым, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
В Крыму предотвратили теракт в здании ФСБ

В Крыму предотвратили теракт в административном здании ФСБ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в административном здании УФСБ в Крыму, который готовил использовавшийся втемную смертник по заданию спецслужб Украины, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена очередная попытка совершения террористического акта в отношении сотрудников ФСБ России, организованного спецслужбами Украины... Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении И. Кринова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 (покушение на террористический акт), части 4 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) и части 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Фигурант будет объявлен в международный розыск, задержан и привлечен к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.
В ФСБ рассказали, кто готовил новую попытку теракта в Крыму
Правоохранителями установлено, что представитель сил специальных операций ВС Украины (ССО ВСУ) связался с крымчанином через Telegram, представился сотрудником ФСБ России и предложил поступить на службу в органы безопасности. При этом в качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в административное здание Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления "предателей" в спецслужбе.
Отмечается, что после того, как мужчина прибыл на контрольно-пропускной пункт, он был досмотрен и задержан сотрудниками ФСБ России. При нем, как отмечают правоохранители, было обнаружено закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, состоящее из одного килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатора и поражающих элементов в виде шариков подшипников, срабатывающее при активации непосредственным исполнителем.
Как уточняется, по замыслу украинской спецслужбы подрыв взрывного устройства привел бы к гибели не только сотрудников территориального органа безопасности, но и самого исполнителя, который не был осведомлен о готовящемся преступлении с его участием и использовался в качестве смертника.
ФСБ ликвидировала мужчину, причастного к подготовке теракта в Ставрополе
ПроисшествияРоссияРеспублика КрымУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
