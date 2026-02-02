Рейтинг@Mail.ru
13:28 02.02.2026
Барделла: французы не поймут, если Ле Пен запретят участвовать в выборах
Барделла: французы не поймут, если Ле Пен запретят участвовать в выборах
В мире, Франция, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент
ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Многие граждане Франции не поймут власти страны, если главе парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен запретят баллотироваться на пост президента в 2027 году, заявил в понедельник лидер политической силы Жордан Барделла.
Апелляционный суд Парижа рассматривает в настоящее время апелляцию Ле Пен на приговор от 31 марта 2025 года по делу о растрате средств Европейского парламента (ЕП), согласно которому ее и некоторых депутатов от партии признали виновными в создании централизованной системы отмывания денег ЕП.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Вопрос отношений с Россией разделил партию Ле Пен, пишет Politico
28 января, 23:03
"Многие французы не поймут, (если - ред.) из-за административного разногласия с Европарламентом лишат права баллотироваться (на пост президента в 2027 году - ред.) патриотку, которая всегда была на переднем крае политической жизни", - заявил Барделла в эфире телеканала BFMTV.
Помимо этого, Барделла выразил уверенность в том, что Ле Пен является невиновной и должна быть представителем партии на выборах президента Франции в 2027 году.
"Я от всего сердца желаю, чтобы она могла принять участие в президентских выборах в качестве кандидата от нашей партии", - добавил он.
Апелляционный суд Парижа начал 13 января рассмотрение апелляции Марин Ле Пен на приговор суда по делу о хищении средств Европарламента от 31 марта 2025 года, по которому ей запрещено избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.
Слушания по апелляции продлятся до 12 февраля. Сама Ле Пен ранее заявляла, что решение по ее делу, вероятно, будет вынесено летом. Политик неоднократно заявляла, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае партию "Национальное объединение" будет представлять Барделла.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Ле Пен сравнила законопроект о новом бюджете Франции с Чернобылем
23 января, 13:21
 
