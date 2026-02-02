Французские военные используют симуляцию битвы за Москву для обучения

ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Офицеры французского командования перспективных боевых действий (Commandement du combat futur, CCF) сухопутных войск (СВ) вооруженных сил Франции используют симуляцию битвы за Москву для обучения тактике, сообщает CCF.
"Отдел военных (тактических - ред.) игр CCF начал 2026 год с... первого этапа ежегодного курса подготовки инструкторов по военным играм... Цель этого курса... - ознакомить штаб и подразделения СВ Франции с военными играми. В течение четырех дней офицеры прошли обучение через использование различных симуляций: "Тактическая дуэль", "Битва за Москву" и "Синяя стрела - Красная стрела", - говорится в сообщении на странице командования в социальной сети LinkedIn.
Эту практику командование использует не только для обучения французских офицеров, но также и для союзников Парижа на НАТО. В частности, во время использования симуляции "Тактическая дуэль" CCF привлекло к участию офицеров ВС Испании. После завершения этого мероприятия испанские офицеры выразили заинтересованность в перенимании такого подхода у французов, уточняет CCF.