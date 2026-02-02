Рейтинг@Mail.ru
Французские военные используют симуляцию битвы за Москву для обучения - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/frantsija-2071782301.html
Французские военные используют симуляцию битвы за Москву для обучения
Французские военные используют симуляцию битвы за Москву для обучения - РИА Новости, 02.02.2026
Французские военные используют симуляцию битвы за Москву для обучения
Офицеры французского командования перспективных боевых действий (Commandement du combat futur, CCF) сухопутных войск (СВ) вооруженных сил Франции используют... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T18:25:00+03:00
2026-02-02T18:25:00+03:00
в мире
франция
москва
париж
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_217:59:3016:1634_1920x0_80_0_0_914e9d82fe9a9c31d6f25668eba9ff63.jpg
https://ria.ru/20260201/makron-2071491569.html
франция
москва
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5ee290d2bfaeeb9383e881649e1a3cfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, москва, париж, нато
В мире, Франция, Москва, Париж, НАТО
Французские военные используют симуляцию битвы за Москву для обучения

Французские военные используют симуляцию битвы за Москву для обучения тактике

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости. Офицеры французского командования перспективных боевых действий (Commandement du combat futur, CCF) сухопутных войск (СВ) вооруженных сил Франции используют симуляцию битвы за Москву для обучения тактике, сообщает CCF.
"Отдел военных (тактических - ред.) игр CCF начал 2026 год с... первого этапа ежегодного курса подготовки инструкторов по военным играм... Цель этого курса... - ознакомить штаб и подразделения СВ Франции с военными играми. В течение четырех дней офицеры прошли обучение через использование различных симуляций: "Тактическая дуэль", "Битва за Москву" и "Синяя стрела - Красная стрела", - говорится в сообщении на странице командования в социальной сети LinkedIn.
Эту практику командование использует не только для обучения французских офицеров, но также и для союзников Парижа на НАТО. В частности, во время использования симуляции "Тактическая дуэль" CCF привлекло к участию офицеров ВС Испании. После завершения этого мероприятия испанские офицеры выразили заинтересованность в перенимании такого подхода у французов, уточняет CCF.
Президент Франции Эммануэль Макрон на форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Унижает нас": во Франции отреагировали на шутку Захаровой об очках Макрона
1 февраля, 01:40
 
В миреФранцияМоскваПарижНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала