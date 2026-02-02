https://ria.ru/20260202/foto-2071653200.html
ФСБ показала фото украинца, который организовывал теракты в России
ФСБ показала фото украинца, который организовывал теракты в России - РИА Новости, 02.02.2026
ФСБ показала фото украинца, который организовывал теракты в России
ФСБ показала фото сотрудника силы специальных операций ВСУ Ивана Кринова, который организовывал предотвращённые в Крыму теракты. РИА Новости, 02.02.2026
Предотвращение теракта украинских спецслужб в Крыму
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Крыму
ФСБ показала фото украинца, который организовывал теракты в России
ФСБ показала фото сотрудника ССО ВСУ Кринова, который организовывал теракты в РФ