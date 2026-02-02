Рейтинг@Mail.ru
10:54 02.02.2026
ФСБ показала фото украинца, который организовывал теракты в России
ФСБ показала фото сотрудника силы специальных операций ВСУ Ивана Кринова, который организовывал предотвращённые в Крыму теракты. РИА Новости, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ФСБ показала фото сотрудника силы специальных операций ВСУ Ивана Кринова, который организовывал предотвращённые в Крыму теракты.
В понедельник служба сообщила о предотвращении теракта в административном здании УФСБ в Крыму, который готовил представитель сил специальных операций ВС Украины (ССО ВСУ). Задержан мужчина, который был вовлечен в преступление обманом и использовался втемную как смертник.
На опубликованных кадрах показан сотрудник отдельного центра специального назначения группы "Юг" ССО ВСУ старший лейтенант Кринов Иван Алексеевич.
Кринов зарегистрирован в Краматорске. В настоящее время проживает по известному ФСБ России адресу в Одессе с супругой и малолетним ребенком. С 2024 года Кринов является сотрудником ССО ВСУ. В августе 2025 года посредством мошеннических схем он уже привлекал жительницу Волгоградской области в качестве "живой бомбы" для передачи сотрудникам ФСБ России в Симферополе православной иконы с закамуфлированным в ней взрывным устройством. Теракт также был предотвращен.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
14 января, 13:38
 
Республика КрымРоссияКраматорскВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
