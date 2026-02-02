Итальянцы недовольны платным доступом к фонтану Треви в Риме

РИМ, 2 фев - РИА Новости. Большинство итальянских пользователей Facebook* отрицательно отнеслись к решению властей Рима сделать платным доступ к чаше фонтана Треви.

С понедельника за спуск к воде туристам и нерезидентам придется платить два евро.

По наблюдению корреспондента РИА Новости, критикующие предлагают ввести плату за воздух и обещают больше не посещать знаменитую достопримечательность.

"Народ используют как банкомат", - написал один из комментаторов. Другой пользователь под тем же постом поинтересовался, должны ли платить карманники или римская мэрия обеспечивает их абонементом. В аналогичной заметке решение с иронией называется "абсолютно верным" с учетом того, что "за рубежом платят за вдыхаемый воздух". Наконец, один из пользователей с ругательством пообещал, что его у Треви никогда больше не увидят.

Та же новость оказалась объектом атаки со стороны анонимных ботов, представляющих некое сообщество борцов с государственной системой. Во множестве одинаковых комментариев пользователи с однотипными аватарами называют неприемлемым взимание налогов за общественную территорию и предрекают, что таким образом "право на свободу передвижения окажется в туалете вместе со многими другими утраченными правами".

Меньшая часть комментаторов все же поддержали решение римской мэрии. Они считают справедливым, что за доступ к фонтану будут платить туристы.

"Каждый раз, когда вы едете за границу, вы платите, чтобы увидеть почти ничего, а здесь все открыто и почти бесплатно, и тут было слишком много туристов, и они толпились вокруг фонтана, который нужно беречь", - гласит одно из подобных мнений. "Давно пора, это наша нефть", - заявил другой комментатор.